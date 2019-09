Portugal vs. Serbia EN VIVO con Cristiano Ronaldo: por las eliminatorias a la Eurocopa 2020

VER Portugal vs. Serbia EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan este sábado 07 de septiembre con Cristiano Ronaldo por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020. El encuentro se jugará en el Estadio Estrella Roja de Belgrado desde las 13:45(hora peruana) vía Sky Sports y beIN.

Portugal quiere seguir sumando victoria en este Eliminatoria para la Eurocopa donde tendrá como armas en la delantera a tres jugadores que pasan por un gran nivel. Estos futbolistas son: Cristiano Ronaldo de la Juventus, Joao Felix de Atlético Madrid y Renato Sanches del Lille.

De la mano de estos tres atacantes, respaldado con un buen equipo en la medular y zona defensiva, Portugal buscará los tres puntos. El equipo de Fernando Santos deberá defender su título de campeón de la Liga de las Naciones de la UEFA donde venció a Holanda por 1-0.

Por su parte Serbia, aprovechará su condición de local para poder sumar su segunda victoria en esta Eliminatoria. Además, el cuadro balcánico tendrá como principal figura al atacante Luka Jovic, quien esta temporada fue traspasado al Real Madrid donde aún no ha tenido muchos minutos con esa camiseta.

Portugal vs. Serbia EN VIVO se enfrentan este sábado 07 de septiembre en el Estadio Estrella Roja de Belgrado. El encuentro lo podrás ver a través de las señales de Sky Sports y beIN, además Libero.pe te llevará el mejor minuto a minuto de este cotejo, así como el resumen al final del mismo.

¿En qué canales juega Portugal vs. Serbia por la Eliminatoria para la Eurocopa 2020 EN VIVO?

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Brasil: TNT Go, TNT Brazil, Esporte Interativo Plus

Canadá: TSN1, TSN GO, TSN5

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

China: PPTV Sport China, CCTV-5, CCTV 5+ VIP

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica: Sky HD

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Francia: TFX

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD

Italia: 20 Mediaset

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Panamá: Sky HD

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Portugal: Sport TV1, Sport TV LIVE

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

España: Movistar+, Cuatro

Reino Unido: SKY GO Extra, Sky Sports Mix

Estados Unidos: Univision NOW, UniMás, ESPN2, TUDN USA, TUDN En Vivo

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

¿A qué hora juegan Portugal vs. Serbia EN VIVO por Directv Sports?

Perú: 1.45 p.m.

México (Centro): 12.45 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 11.45 a.m.

México (Noroeste): 10.45 a.m.

Ecuador: 1.45 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 4.45 p.m.

Estados Unidos (Texas): 12.45 p.m.

Estados Unidos (Miami): 1.45 p.m.

Colombia: 1.45 p.m.

Argentina: 3.45 p.m.

España: 8.45 p.m.

España (Islas Canarias): 6.45 p.m.

Uruguay: 3.45 p.m.

Paraguay: 3.45 p.m.

Chile: 2.45 p.m.

Brasil: 3.45 p.m.

Bolivia: 2.45 p.m.

Venezuela: 2.45 p.m.

Canadá: 1.45 p.m.

Costa Rica: 12.45 p.m.

Guatemala: 12.45 p.m.

Honduras: 12.45 p.m.

El Salvador: 12.45 p.m.

Puerto Rico: 2.45 p.m.

República Dominicana: 2.45 p.m.

Panamá: 1.45 p.m.

Italia: 8.45 p.m.

Francia: 8.45 p.m.

Alemania: 8.45 p.m.

Portugal: 8.45 p.m.

Holanda: 6.45 p.m.

Inglaterra: 7.45 p.m.

Portugal vs. Serbia EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Portugal vs. Serbia, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.