Italia vs. Finlandia EN VIVO ONLINE por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020

VER HOY Italia vs. Finlandia EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO vía Directv Sports se enfrentan este domingo 08 de septiembre por la jornada seis del grupo J de las eliminatorias a la Eurocopa 2020. El encuentro se jugará en el Estadio Tampere Ratina desde las 13:45 (hora peruana) vía Sky Sports y beIN.

Italia sale en busca de un nuevo triunfo para de esta manera seguir bien acomodado en la punta de su grupo J para las Eliminatorias a la Eurocopa 2020. ‘La Nationale’ lidera esta zona con un total de 15 puntos, a tres de su inmediato perseguidor y que será su rival en esta jornada.

El equipo de Roberto Mancini ha mostrado un rostro diferente a como venía siendo en los años anteriores donde el cuadro italiano incluso se quedó fuera del mundial. En la fecha anterior de estas eliminatorias, Italia logró una cómoda victoria por 3-0.

Por su parte, Finlandia pretende demostrar que está a la altura de su rival y con el respaldo de su localía buscará una nueva victoria en esta Eliminatoria. El cuadro finlandés venció con lo justo a Grecia por 1-0 y ahora buscará el gran golpe ante un poderoso del continente.

Italia vs. Finlandia EN VIVO | Posibles alineaciones

Finlandia: Hradecky; Granlund, Arajuuri, Toivio, Uronen; Skrabb, Sparv, Kamara, Forsell; Pukki, Lod. All, Kanerva.

Italia: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson Palmieri; Pellegrini, Jorginho, Sensi; Bernardeschi, Immobile, Chiesa.

¿En qué canales juega Italia vs. Finlandia por la Eliminatoria para la Eurocopa 2020 EN VIVO?

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Brasil: TNT Go, TNT Brazil, Esporte Interativo Plus

Canadá: TSN1, TSN GO, TSN5

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

China: PPTV Sport China, CCTV-5, CCTV 5+ VIP

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica: Sky HD

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Francia: TFX

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD

Italia: 20 Mediaset

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Panamá: Sky HD

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Portugal: Sport TV1, Sport TV LIVE

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

España: Movistar+, Cuatro

Reino Unido: SKY GO Extra, Sky Sports Mix

Estados Unidos: Univision NOW, UniMás, ESPN2, TUDN USA, TUDN En Vivo

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

¿A qué hora juegan Italia vs. Finlandia EN VIVO por Directv Sports?

Perú: 1.45 p.m.

México (Centro): 12.45 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 11.45 a.m.

México (Noroeste): 10.45 a.m.

Ecuador: 1.45 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 4.45 p.m.

Estados Unidos (Texas): 12.45 p.m.

Estados Unidos (Miami): 1.45 p.m.

Colombia: 1.45 p.m.

Argentina: 3.45 p.m.

España: 8.45 p.m.

España (Islas Canarias): 6.45 p.m.

Uruguay: 3.45 p.m.

Paraguay: 3.45 p.m.

Chile: 2.45 p.m.

Brasil: 3.45 p.m.

Bolivia: 2.45 p.m.

Venezuela: 2.45 p.m.

Canadá: 1.45 p.m.

Costa Rica: 12.45 p.m.

Guatemala: 12.45 p.m.

Honduras: 12.45 p.m.

El Salvador: 12.45 p.m.

Puerto Rico: 2.45 p.m.

República Dominicana: 2.45 p.m.

Panamá: 1.45 p.m.

Italia: 8.45 p.m.

Francia: 8.45 p.m.

Alemania: 8.45 p.m.

Portugal: 8.45 p.m.

Holanda: 6.45 p.m.

Inglaterra: 7.45 p.m.

Italia vs. Finlandia EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Italia vs. Finlandia EN VIVO, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.