Zinedine Zidane: “Vinicius Jr es el futuro del Madrid, estoy segurísimo”

Zinedine Zidane, analizó el presente Real Madrid a puertas del partido ante el Levante por la cuarta jornada de LaLiga y se refirió a varios puntos del equipo blanco, entre ellos el regular rendimiento de Vinicius Jr, mostrando su total respaldo hacia el jugador.

Hace unos días medios españoles y brasileños afirmaron que el jugador no complacía en su totalidad al técnico francés, señalando que la relación entre ambos no era la mejor y se había llegado a un punto de quiebre.

Confianza plena en sus habilidades

Este rumor no le habría caído nada bien al dueño del banquillo blanco, pues asegura que no tiene nada en contra del jugador, en lo contrario tiene mucha confianza en su talento y habilidades, pero eso no significa que merezca un trato preferencial.

“Tiene mi confianza absoluta, es mi jugador, Vinicius, tiene 18 años, es el futuro de Madrid, yo Estoy seguro, confío plenamente en Vinicius, deja de decir o escribe lo contrario, es un buen jugador y cuento con él” expresó de manera contundente el entrenador.

Para luego agregar que tiene más jugadores bajo su mando y al momento de mandar un once en el campo tiene que priorizar muchas cosas: “cualquier proceso lleva tiempo. en él, como en todos los demás, no jugará todo el tiempo, hay muchos jugadores, solo 11 pueden comenzar ", finalizó Zidane.

Debut en la Selección de Brasil

El joven jugador ya tuvo sus primeros minutos con la 'Verdeamarela' en el partido amistoso ante Perú que para infortunio de los ‘Cariocas’ terminó con una derrota de 1-0.

El madridista hizo su ingreso al terreno de juego en el minuto 74 y estuvo cerca de darle el empate a su selección, tras realizar una volea al minuto 86 que no terminó como él hubiese querido.