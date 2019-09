Así quedaron pactados los emparejamientos para el Mundial de Clubes

La FIFA dio a conocer los emparejamientos del Mundial de Clubes 2019, que se realizará en Qatar durante el mes de setiembre.

La competición iniciará el 11 de diciembre con el compromiso que disputarán el AlSadd, conjunto local y el Hienghne Sport, conjunto de Nueva Caledonia.

El ganador de esa llave se enfrentará al Monterrey en los cuartos de final y de allí saldrá el rival del poderoso Liverpool, actual campeón de la Champions League.

Por su parte, en el otro lado de las llaves, el ganador de la Champions League de la AFC jugará ante el Esperance Sportive de Túnez.

El ganador de ese emparejamiento jugará ante el campeón del la Copa Libertadores, el cual se sabrá semanas antes del inicio del Mundial de Clubes.

Después de tres temporadas, el Real Madrid no estará en el torneo al no ganar la Champions League. En su reemplazo estará el Liverpool, favorito par quedarse con la copa.

DATO: la final se jugará el domingo 22 de diciembre.

There we have it, your #ClubWC draw!🙌



While we knew 🇶🇦@AlsaddSC would kick off against debutants 🇳🇨Hienghene Sport, it will be a meeting of 🌏Asia and 🌍Africa in the quarter-finals!



Roll on 11 December!🇶🇦 pic.twitter.com/Sg9whKAfmr