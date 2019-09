Valencia y la hazaña que alcanzó en la victoria contra Chelsea |RESUMEN Y GOLES

La derrota que sufrió el Valencia ante el Barcelona en la última fecha de la Liga Santander quedó en el pasado tras superar por la mínima diferencia al Chelsea en el inicio de la Champions League 2019-20.

Los dirigidos por Albert Celades silenciaron a todo Stamford Bridge a los 74’ con un tanto de Rodrigo para poner el primer y único tanto del encuentro. No obstante, los “blues” no se la dejaron fácil, ya que tuvieron la chance de igualar el marcador, de no ser por la imprecisión de Ross Barkley.

A tres minutos del final, Cakir cobró un penalti a favor del Chelsea por una mano de Daniel Wass, pero cuando el volante inglés tuvo en sus pies el empate, el disparo se estrelló con el travesaño, acabando con todas las chances de rescatar algún punto.

Cillessen pasa por un gran momento en cuanto a penales. A pesar de que los primeros 26 penaltis en la carrera del holandés terminaron en gol, de los últimos 11 solo le han podido anotar en cinco ocasiones, tres de ellos fueron tapados por el actual portero de los “Murciélagos”.

Así mismo, el elenco “Che” pudo obtener no solo la victoria en el comienzo de la Champions League, sino también logró alcanzar una marca que pocos clubes han logrado en el territorio de los “blues”.

El conjunto blanco se convirtió en el tercer club español en ganar un partido de Liga de Campeones en Stamford Bridge. Los otros dos equipos que consiguieron este logro fueron el Barcelona en octavos de final de la temporada 2005-06 y el Atlético de Madrid en la semifinal de la edición 2013-14.