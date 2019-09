Christian Cueva quedó fuera de la convocatoria de Santos y tomó esta decisión

Christian Cueva volverá a ser baja en el Santos por decisión técnica de Jorge Sampaoli. El entrenador argentino no lo tomará en cuenta en su lista de 23 jugadores -por el límite de extranjeros permitidos para enfrentar mañana a Fluminense por el Brasileirao.

El peruano no se amilanó ante la noticia y por el contrario decidió seguir entrenando aparte con un entrenador personal que lo busca poner en mejor forma para volver a la órbita del equipo.

Anteriormente, Jorge Sampaoli reveló que puso a Christian Cueva en el partido ante Flamengo, donde volvió tras casi 4 meses de baja -122 días-, debido a las ausencias de Diego Pituca (acumulación de tarjetas amarillas), Evandro (Lesión) y Derlis González (tuvo descanso por los amistosos de Paraguay).

Con un día de anticipación al cotejo contra el conjunto de Fluminense, los medios deportivos de Brasil adelantaron que Christian Cueva sería baja por decisión de Sampaoli, que prefirió elegir a Uribe, Soteldo, Sánchez, Aguilar y Derlis González como lo cinco extranjero en el Santos.

Bajo este aspecto, señalaron que "Aladino" debía ganarle la lucha a Uribe y a Derliz pero no pudo hacerlo, por ello continuará con los trabajos de forma diferenciada con el objetivo de volver a ser tomado en cuenta.

EL DATO

La convocatoria de Christian Cueva volvería a ser discutida a la selección y esta vez podría quedar desafectado para enfrentar a Uruguay.

Parte do treino individual de Cueva com o personal Sergio Peres Neto, na academia UMOOV, em Santos. Peruano segue à espera de mais minutos com Sampaoli. pic.twitter.com/Y2x5dOb43l