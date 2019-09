AC Milan vs Torino [ESPN EN VIVO]: Por la jornada 5 de la Serie A

Milán vs Torino EN VIVO hoy jueves 26 de septiembre desde el Estadio Olímpico de Turín por la quinta jornada de la Serie A de Italia. La transmisión va ONLINE EN DIRECTO a partir de las 2.00 p.m. (hora peruana) por señal de ESPN en Latinoamérica, DAZN, beIN Sports o Sky Sports en el resto del mundo. Las incidencias con goles y minuto a minuto en Libero.pe.

Los 'Rossoneri' no la pasa bien en el campeonato doméstico, ya que solo suman 6 puntos en las primeras cuatro fechas del torneo. En la jornada anterior perdieron ante el Inter, en el Derby della Madonnina. Esto significó un duro golpe para sus hinchas, que se desesperan por ver a su equipo sin un rumbo fijo.

San Siro, la casa de Milan, no es el mismo. La preocupación de los directivos por este mal comienzo en la liga genera inestabilidad en el club. El estratega Marco Giampaolo entiende que cuenta con las mejores armas para dar vuelta a esta complicada situación, pero necesita un poco de tiempo para que sus dirigidos puedan entender la filosofía de juego que intenta plasmar.

Per #TorinoMilan , ai tifosi rossoneri sarà destinato il "Park Caio Mario", situato a 2km dallo stadio Olimpico Grande Torino. Per l'occasione, verrà garantito un servizio navetta. pic.twitter.com/TNN3p7UUf6

Para el duelo ante Torino, el entrenador 'Rossonero' alista una serie de variantes con relación al equipo que disputó el derbi. Giampaolo apostará por el 4-3-3 como su sistema de juego, el estratega quiere ser más agresivo en el ataque y que sus dirigidos realicen un juego directo, construyendo las jugadas de contragolpe por la banda.

Esta es la oportunidad perfecta para que Milán pueda levantarse y demostrar que es un equipo que está para pelear por cosas importantes en esta temporada. El equipo 'Rossonero' quiere dar el golpe en esta fecha.

Here’s our 23-man squad for the trip to Torino ⚽



Ecco i 23 rossoneri convocati per #TorinoMilan ⚽#SempreMilan @BioscalinITA pic.twitter.com/jdbNahdXVa