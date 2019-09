La novela no tiene cuándo acabar. Tras la abrupta salida de Jorge Sampaoli al frente de la Selección Chilena en enero de 2016, se hablaron muchas cosas de las cuales no se pudieron saber si eran ciertas o no.

¡Escándalo! Jorge Sampaoli presentó millonaria denuncia contra la ANFP

Pero tal parece que hasta ahora siguen los problemas. Más allá de que Jorge Sampaoli ahora se encuentra en el Santos de Brasil, se conoció que el ‘Hombrecito’ presentó una demanda contra la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

La denuncia por 3.300 millones de pesos (en dólares serían unos 5 millones) fue ingresada el 15 de mayo del presente año en el 1° Juzgado Civil de Santiago en donde también aparecen los nombres de Sebastián Beccacece y Jorge Desio, exayudante técnico y preparador físico de la Selección Chilena.

Según el documento al que tuvo acceso el diario La Tercera, la oficina de partes de Quilín recibió la medida prejudicial preparatoria el 22 del mismo mes, que fue presentada por el abogado José Alfonso Jasmen y va dirigido a Sebastián Moreno (presidente de la ANFP).

En el mencionado documento, los principales conflictos están el "cumplimiento forzado de los acuerdos alcanzados con la ANFP, con indemnización de perjuicios", y el reembolso de impuestos de "Jorge Sampaoli, Sebastián Beccacece y Jorge Desio que la ANFP debía reembolsarles".

Además, se detalla que, en el 2015, los exmiembros del cuerpo técnico de la Selección Chilena dejaban en claro que la fórmula ideada por aquel entonces de la ANFP podría ser objeto de cuestionamientos jurídicos.

Al respecto, el abogado de la parte demandante pide que se muestren las actas de directorios de la ANFP del 2015 para que se compruebe lo escrito en el documento.

La actual gestión de la ANFP se manifestó en las últimas horas sobre lo sucedido dejando en claro que se encontraban “sorprendidos” agregando que cuando Jorge Sampaoli dejó el buzo sureño, se liquidaron todos los temas contractuales que ligaban a ambas partes.