Neymar y la curiosa petición que le hizo al Barcelona para evitar ir juicio

Neymar no puede desvincularse del todo con el Barcelona. El brasileño viajó a la ciudad española primeras horas del jueves para intentar una conciliación con el club, sin embrago luego de una reunión de varias horas no hubo acuerdo por ambas partes y se fue a juicio.

No hay negociación

Según el medio español 'SER', Ney estaba dispuesto a renunciar a los 43 millones de euros que exige al club catalán con la condición de que este le firme una acta de compromiso en el que se asegura que lo ficharan.

Tras no aceptar dicho termino, Neymar no se presentó en Ciutat de la Justícia donde se llevará a cabo su juicio y luego de una noche de fiesta con Arthur Melo y Leo Baptistao, ex compañeros barcelonistas, viajó este viernes de regreso a París.

Recordemos que los 'Azulgranas' fueron denunciados por el ex Santos, ya que esto solo le abonaron 14 millones de euros de los 40 que le correspondía por el bonus de su renovación cuando todavía era jugador culé. El delantero exige los 26 millones restantes más intereses.

Barcelona contrademanda

Por otro lado el Barcelona pide la devolución de los 14 millones, más un porcentaje por daños y perjuicios que sufrió el club tras el incumplimiento de contrato del jugador.

Enfocado en el PSG

El principal motivo de el rápido regreso del jugador a la 'Ciudad de la Luz' es que su club, el PSG, disputará una jornada más de la Ligue 1 este sábado ante el Bordeaux y tras la derrota sufrida ante Reims y ser alcanzado en la punta de la tabla de posiciones, los parisinos no se pueden dar el lujo de tener otro traspié.

Neymar no quiere perderse ningún partido con su equipo y esta totalmente enfocado en recuperar su nivel, el apoyo y la confianza de su hinchada a partir de goles, hasta el jugador ha mostrado total compromiso y hasta ha reconocido sus errores.