Barcelona: ¿Arturo Vidal tiene sitio en el equipo? Esto respondió Valverde

Arturo Vidal no ha tenido un buen arranque de temporada. Su poca continuidad en Barcelona ha sido un tema de preocupación en España. Y es que el técnico Ernesto Valverde ha optado por otros futbolistas antes que al chileno.

Y esta situación sin duda preocupa a los hinchas del Barcelona. No se sabe qué pasará con Arturo Vidal en un futuro inmediato. ¿Se marchará a otra liga? Lo cierto es que el volante también se encuentra incómodo en el club.

Al respecto, Ernesto Valverde aprovechó la conferencia previo al duelo ante Getafe para dar detalles de la poca continuidad del "Rey" en Barcelona.

"Arturo Vidal sí ha estado participado en algunos partidos, hay muchísima gente en el centro del campo. Lo sé yo, lo saben los jugadores y todo el mundo sabe cómo juega el Barcelona. Hay mucha competencia, no he encontrado la forma de jugar con once centrocampistas, me resulta imposible", señaló el técnico catalán.

Acto seguido, Ernesto Valverde fue consciente del pobre nivel mostrado del Barcelona en los últimos partidos.

"Creo que nosotros tenemos que dar un paso al frente, sobre todo fuera de casa, porque no estamos consiguiendo buenos resultados. Y mañana tenemos una oportunidad, y además es bueno que el rival sea un rival como el Getafe. Ellos son un rival que te pueden pasar por encima en momentos determinados del juego y eso nosotros no lo tenemos que permitir. Entonces el que sea un gran rival para nosotros es bueno", agregó el entrenador español.