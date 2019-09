Diego Godín y su adiós con Simeone: "No fue una simple despedida, fue un abrazo con un amigo"

No ha sido fácil la partida de Diego Godín del Atlético Madrid. Al "Faraón" le costó despedirse de sus compañeros, pero sobre todo de su extécnico y amigo Diego Simeone.

Hoy, situado en Inter de Milán, el uruguayo recordó como fueron aquellos momentos de la reunión con el técnico argentino.

"Fue emotiva. Tras tanto tiempo, no era ya sólo un entrenador, sino un afecto personal. No fue una simple despedida de 'ya no vamos a ser compañeros de trabajo'. Fue un abrazo con un amigo. La relación iba ya más allá de lo meramente futbolístico", señaló Diego Godín a "Marca".

Acto seguido, el "Faraón" reveló que aún llevan contactos con sus compañeros del Atlético de Madrid. "Con Koke, sobre todo. Y con Josema (Giménez), obviamente. Koke tiene 27 años y lo que está haciendo es espectacular. Siempre supo escuchar y hoy ya está más que preparado para ser capitán. Es un chico que, además, va bien por la vida. Seguro que romperá todos los récords del club", agregó.

Finalmente, Diego Godín comentó sobre sus primeros meses en Inter de Milán. Eso sí, dejó en claro que es un peón más en el equipo italiano.

"No me siento jefe para nada. Esto es como cualquiera que llega a un trabajo nuevo. Hay que ir poco a poco, por más que lleves nueve años en el anterior. No es mi estilo ir pateando puertas, ni imponiendo. Sí me siento importante, eso sí. Conocen mi trayectoria, saben quién eres, pero yo remo como todos, siendo capitán o no. Y me ayudan mucho: entiendo casi todo el italiano, pero a veces me cuesta expresarme. Es un vestuario cálido, de buena gente", sentenció.