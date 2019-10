Real Madrid: ¿Cuál fue la verdadera razón del remplazo de Courtois en el partido ante el Brujas?

Real Madrid estuvo a punto de tener una noche de Brujas, puesto que recién habían trascurrido el primer tiempo y ya iban perdiendo por 2-0. Zinedine Zidane, técnico del equipo blanco decidió reemplazar a Thibaut Courtois para revertir la situación.

Al terminar el tiempo de descanso, grande fue la sorpresa cuando se vio a Areola ocupando el lugar del portero belga, que no había tenido un buen desempeño durante la primera mitad del encuentro, ya que de tres llegadas al arco, dos terminaron en goles.

Este pésimo primer tiempo obligó al Real a remontar, objetivo que se consiguió al último minuto del partido con un gol agónico de Casimiro. Pero ¿Cual fue la verdadera razón la suplencia del ex portero del Chelsea?

¿Qué pasó con Thibaut Courtois?

Courtois que se mantuvo el tiempo complementario en el banquillo, manifestó en los camerinos que tenía problemas estomacales y mareos, por lo que el comando técnico decidió que no era óptimo que siguiera con el partido y ordenando inmediatamente su cambio.

El ex del PSG, no defraudó y a los primeros minutos de haber ingresado frenó el que pudo ser su tercer gol en contra, tras un potente remate de Dennis, esta buena actuación recibió los aplausos de la hinchada, que al primer tiempo no dejaban de pifear al portero belga.

Los hinchas no lo quieren

La afición quiere un cambio de portería así lo hizo sentir en el Bernabeu, debido a que culpan como uno de los principales responsables de la masacre sufrida en París al Thibaut Courtois, mientras que en los dos partidos que ha disputado del meta francés a sabido dejar un buen sabor de boca.