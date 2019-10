¡Esta de fiesta! Zlatan Ibrahimovic cumple 38 años y estas son sus 10 mejores frases [FOTOS]

El astro del fútbol mundial, Zlatan Ibrahimovic, cumple este 3 de octubre 38 años y tras su paso por clubes como el Barcelona, PSG y Manchester United, por recordar algunos, el delantero sigue manteniendo un buen nivel y rompiendo récords como lo hace actualmente en su club, Los Angeles Galaxy.

Como se sabe el jugador sueco debutó profesionalmente en el Malmo FC, uno de los clubes más importantes de su país, luego pasar al AJAX de Holanda, donde estuvo dos temporadas, para dar después dar el gran salto en las grandes ligas jugando para los gigantes italianos, Juventus, Milan e Inter de Milán.

Tras culminar su travesía por Italia, llega al Barcelona de Pep Guardiola y se consagra su carrera a lado de un Messi muy joven, en el 2012 llegaría al PSG como uno de los grandes fichajes de los parisinos, lamentablemente no pudo ayudar a ganar la primera Champions League en la historia del club.

Terminando su trayectoria en Europa llegaría al gigante inglés, Manchester United, en el cual jugó por dos temporadas. Finalmente decidió migrar a la MLS, siento la figura y máximo goleador de la liga y de su equipo Los Angeles Galaxy.

Zlatan que se ha caracterizado por su personalidad egocéntrica y aduladora, ha dejado en lo largo de su carrera muchas frases que merecen ser recordadas por el revuelo que causaron en su momento y por que describen de cuerpo entero al jugador.

Zlatan Ibrahimovic y sus 10 mejores frases:

1. A Pep Guardiola en su etapa por el Barceloa: "Soy un Ferrari y tu me conduces como un Fiat"

2. Tras ser eliminado con su selección en el Mundial Brasil 2014: "No merece la pena ver un mundial sin mí"

3. Cuando le preguntaron por su continuidad en el PSG: "Me quedó si sustituyen a la Torre Eiffel por una estatua mía"

4. Cuando le preguntaron por su con los medios de comunicación: "He alcanzado un nivel en donde no necesito a los medios, ellos me necesitan a mí"

5. Cuando le preguntaron por su estilo de juego: "Si quieren pararme tendrán que matarme"

6. Cuando le preguntaron que le regalaría a su esposa por su cumpleaños: " ¿A mi mujer? Nada, ya tiene a Zlatan"

7. Cuando se encontraba buscando casa en París: "Si no encontramos casa, compraré un hotel entero"

8. Cuando le preguntaron por el Balón de Oro: "No necesito un trofeo para saber si soy la mejor"

9. Así respondió a un periodista cuando le preguntó si era homosexual:" Ven a mi casa y veras si soy gay y trae a tu hermana"

10. Cuando le preguntaron por su sueldo en el PSG "Cuanto más dinero gano, más ingreso impuestos a Francia"