Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY 3 de octubre de 2019

Partidos de hoy jueves 3 de octubre, transmisión Fútbol EN VIVO. La agenda futbolística está emocionante HOY con encuentros por semifinales en partidos de hoy. de la Europa League: Saint-Étienne vs Wolfsburgo, Arsenal vs Standar Lieja Copa Ecuador, Liga Águila, Liga SmartBank - Segunda de España y Brasileirao Serie BONLINE GRATIS.

Partidos de hoy 3 de octubre

09.50 horas Astana vs Partizan (Europa League)

11.55 horas AZ Alkmaar vs Manchester United

11.55 horas Basaksehir vs Monchengladbach

11.55 horas Besiktas vs Wolves

11.55 horas CSKA Moscú vs Espanyol

11.55 horas Feyenoord vs Porto

11.55 horas Ferencvaros vs Ludogorets

11.55 horas Oleksandriya vs Gent

11.55 horas Saint-Étienne vs Wolfsburgo

11.55 horas SC Braga vs Slovan Bratislava

11.55 horas Wolfsberg vs Roma

11.55 horas Young Boys vs Rangers

14.00 horas Arsenal vs St. Lieja

14.00 horas Celtic vs Cluj

14.00 horas Dudelange vs Qarabag

14.00 horas Krasnodar vs Getafe

14.00 horas Lazio vs Stade Rennais

14.00 horas Lugano vs Dinamo Kiev

14.00 horas Malmo vs Copenhague

14.00 horas Rosenborg vs PSV

14.00 horas Sevilla vs APOEL

14.00 horas Sporting Lisboa vs Basilea

14.00 horas Trabzonspor vs Basilea

14.00 horas Guimaraes vs Eintracht Frankfurt

12.00 horas Real Zaragza vs Málaga (Liga SmartBank - Segunda España)

12.00 horas Sporting de Gijón vs Almería

14.00 horas Girona vs Deportivo La Coruña

14.00 horas Patriotas vs U. Magdalena (Liga Águila)

16.00 horas Junior vs La Equidad

18.00 horas Tolima vs Deportivo Cali

20.00 horas Ind. Santa Fe vs Atl. Bucaramanga

17.15 horas América MG vs CRB (Brasileirao - Serie B)

19.30 horas Vitória vs Sport Recife

19.15 horas LDU Quito vs Emelec (Copa Ecuador)



Europa League

La Europa League también sigue en marcha, en su segunda fecha en la etapa de grupos. La participación de jugadores peruanos será la más destacada. Feyenoord de Renato Tapia recibirá al Porto, lo mismo que el Saint-Étienne al Wolfsburgo, con Miguel Trauco. Carlos Zambrano no fue convocado por el Dinamo Kiev.



Liga SmartBank (Segunda división de España)

El torneo de ascenso en España sigue en su fecha 9. Beto Da Silva ha sido convocado por Deportivo La Coruña para visitar a Girona, con el objetivo de volver a la victoria para salir de la zona de descenso en la que se encuentran. Solo ganaron un partido hasta ahora y son penúltimos con 7 puntos.



Liga Águila de Colombia

El Torneo Clausura de la Liga Águila de Colombia está disputando su fecha 14. Deportivo Cali tentará seguir escalando en la tabla cuando visite a Tolima, mientras que Junior recibirá a La Equidad en el partido más atractivo de la jornada. El 'Tiburón' quiere meterse a la zona de liguillas.



Copa Ecuador 2019

Las semifinales de la Copa Ecuador 2019 han entrado en marcha. En primera instancia, Barcelona goleó 4-1 a Delfín y esta tarde LDU Quito se medirá con Emelec en un partidazo. Los albos suman un total de 8 partidos al hilo sin perder, mientras que el bombillo tiene 5 encuentros en la misma condición. Partidazo.



Brasileirao Serie B

La segunda división de Brasil sigue siendo atrayente. CRB tendrá que visitar al América MG, con la necesidad de volver a la victoria tras dos fechas y no salir de la zona de liguillas. En tanto, Sport Recife jugará en la misma condición ante el débil Vitória, con la posibilidad de ocupar el segundo lugar en caso de una victoria.