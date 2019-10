América vs. Cruz Azul EN VIVO con Yoshimar Yotún: por la fecha 13 del Apertura de la Liga MX

América vs. Cruz Azul EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO vía TUDN se enfrentan este sábado 05 de octubre por la fecha 13 del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX con Yoshimar Yotún. El encuentro se jugará desde 19:00 (hora peruana) en el Estadio Azteca con TRANSMISIÓN de TV Azteca.

El Torneo Apertura de la Liga MX y lo mejor del fútbol mexicano continúan este fin de semana con uno de los encuentros más importantes de la fecha. Cruz Azul recibe al América en el Estadio Azteca y Libero.pe te traerá lo mejor de este partido con el más detallado minuto a minuto y el resumen completo al final del mismo.

Cruz Azul llega a este encuentro con la obligación de ganar, ya que en la Liga MX no obtiene una victoria desde el pasado 04 de agosto. Desde esa fecha, el cuadro de Yoshimar Yotún solo cosechó dos empates y dos derrotas.

A pesar que la ‘Maquina cementera’ logró vencer en la final de la Leagues Cup al Tigres por 2-1, la crisis de resultados en Cruz Azul es marcada. Incluso hace algunas semanas, Pedro Caixinha fue destituido de su cargo por la dirigencia del cuadro mexicano debido a este momento adverso.

Por su parte, América llega con una realidad muy distinta que su rival luego de golear por 4-1 al Chivas en el clásico del fútbol mexicano. Sin embargo, el equipo americanista no podrá contar con Gioviani Dos Santos quien sufrió una terrible lesión en aquel encuentro tras una brutal falta del jugador Briseño.

América vs. Cruz Azul EN VIVO | Probables alineaciones

Cruz Azul: Jesús Corona; Adrián Aldrete, Igor Lichnovsky, Pablo Aguilar, Julio César Domínguez; Yoshimar Yotún, Rafa Baca; Jonathan Rodríguez, Orbelín Pineda, Roberto Alvarado; Milton Caraglio.

América: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, Emanuel Aguilera, Bruno Valdez, Paul Aguilar; Sebastián Córdova, Guido Rodríguez; Renato Ibarra, Roger Martínez; Federico Viñas, Henry Martín.

¿A qué hora juegan América vs. Cruz Azul EN VIVO por TUDN por la Liga MX?

Perú: 7.00 p.m.

México (Centro): 9.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 7.00 p.m.

México (Noroeste): 6.00 p.m.

Ecuador: 9.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 8.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 9.00 p.m.

Colombia: 9.00 p.m.

Argentina: 11.00 p.m.

Uruguay: 11.00 p.m.

Paraguay: 11.00 p.m.

Chile: 10.00 p.m.

Brasil: 11.00 p.m.

Bolivia: 10.00 p.m.

Venezuela: 10.00 p.m.

Canadá: 9.00 p.m.

Costa Rica: 8.00 p.m.

Guatemala: 8.00 p.m.

Honduras: 8.00 p.m.

El Salvador: 8.00 p.m.

Puerto Rico: 10.00 p.m.

República Dominicana: 10.00 p.m.

Panamá: 9.00 p.m.

¿En qué canales juega América vs. Cruz Azul por la Liga MX EN VIVO?

Costa Rica: Sky HD

República Dominicana: Sky HD

El Salvador: Sky HD

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD

Internacional: Bet365

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Estados Unidos: TUDN USA, TUDN en Vivo

América vs. Cruz Azul por la Liga MX EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre América vs. Cruz Azul EN VIVO, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.