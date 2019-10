¡Oficial! Ousmane Dembélé se pierde el superclásico español ante el Real Madrid

Barcelona y Real Madrid protagonizaran un vez más una nueva edición del superclásíco español en el el Camp Nou. Los 'culés' enfrentaran una fuerte baja para este duelo y será la ausencia de Ousmane Dembélé, quién fue amonestado por faltar el respeto al árbitro en el partido ante el Sevilla.

En el duelo por la jornada ocho el francés vio la tarjeta roja, según el juez del partido por decirle ofender lo verbalmente y decirle 'Eres malo, muy malo' , así lo escribió en el acta del partido, conn esta sanción impuesta el delantero galo se pierde los partidos ante el Eibar y el Real Madrid.

La competición baso su decreto de suspender al delantero por dos partidos en el artículo 117 del Código Disciplinario, además tendrá la obligación de pagar 600.000 euros, asimismo el club tendrá que abonar 700.000 euros.

Barcelona apeló esta medida, presentando diferentes alegaciones para el delantero no fuera sancionado, sin embargo estas no fueron tomadas en cuenta por la competición, que se encontró firme en su decisión

“Entendemos que el jugador no expresó ningún desprecio ni quiso faltar al respeto del árbitro, en ningún caso. No entendemos que la acción era para que se le expulsara y menos con dos partidos. Debe haber principio de proporcionalidad en las sanciones”, manifestó uno de los portavoces del Barca.

Ambos jugadores también fueron sancionado en el mismo fallo, la diferencia es que ellos son recibieron una fecha de suspensión, perdiéndose solo el encuentro ante Eibar, el próximo sábado 19 del presente mes.

