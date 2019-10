Lionel Messi sobre Cristiano Ronaldo: "Me hubiera gustado que siga en el Real Madrid" [VIDEO]

Lionel Messi habló en una entrevista sobre la relación de rivalidad que mantuvo con Cristaino Ronaldo desde su llegada al Real Madrid en el 2009 y se animó a confesar que le hubiese gustado que siguiera su carrera en el Real Madrid y no se marche a la Juventus como lo hizo en el 2018.

Messi extraña la rivalidad con CR7

"Me hubiese gustado que siguiera porque le daba un plus a LaLiga, al Clásico y a la rivalidad en sí", fueron las palabras exactas del jugador del Barcelona cuando fue consultado por su eterno rival, CR7.

Estas palabras llegan en la previa de una nueva edición del superclásico español, que se disputará el próximo 26 de octubre en el Camp Nou. Este sera el cuarto partido entre ambos equipo sin la presencia del portugués.

Asimismo, el capitán de la selección argentina, es consciente que a pesar de la ausencia del portugués, el Madrid sigue siendo un rival difícil, pues tiene buenos jugadores, entre ellos el nuevo fichaje Hazard: " Es obvio que sienten la baja de Cristiano. Con todo eso, tiene jugadores para estar arriba. Es el Madrid y tiene mucha historia" finalizó.



Cristiano Ronado sobre Messi

Hace unas semanas Cristiano también tuvo palabras similares con respecto a la relación con Lionel Messi, manifestando que la rivalidad que existía entre ambos lo ayudaba para dar la mejor versión de si mismo en la cancha.

"No somos amigos, pero compartimos este escenario por 15 años. Él me hizo un mejor jugador y sé que yo hice lo mismo con él. No hemos cenado juntos, pero seguro lo haremos en un futuro" explicó el delantero luso en una entrevista para ITC.