Firmino dio el Mundial de Clubes a Liverpool sobre Flamengo en Qatar [VIDEO REUMEN GOL]

En Doha - Qatar, Liverpool conquistó el título del Mundial de Clubes tras vencer en los suplementarios 1-0 a Flamengo, gracias al único gol anotado por el brasileño Roberto Firmino.

Liverpool pudo anotar más goles, pero en el arco de Flamengo estuvo Diego Alves, quien se lució en varias intervenciones con magistrales atajada. Además, en este encuentro también estuvo presente el VAR. La tecnología apareció para anular un penal que había cobrado un penal para los ingleses, tras una falta en el borde del área.

Finalmente, el marcador no se movió y Liverpool terminó levantando un nuevo título para su palmarés. Muy merecido para el equipo de Jurgen Klopp.

120' Cambio en Liverpool. Se fue Salah para dejar su lugar a Shaquiri

119' Cambio en Flamengo. Entró el colombiano Orlando Berrío por Arao

119' ¡NOOO! Lincoln recibió solo en el corazón del área, pero no pudo definir y su remate se marchó alto

114' Remate de pelota parada de Salah, pero nuevamente Diego está en una gran noche y evita la caída de su arco

111' Tarjeta amarilla para Diego por reclamar

107' Van Dijk rechaza mal, la pelota le queda a Gabigol pero la pelota se estrella en el palo

106' Se juegan los últimos 15 minutos del alargue

105' Final del primer tiempo. Liverpool gana 1-0 a Flamengo

100' ¡UFFFFFFFFFF! Salah remató al arco, pero nuevamente el arquero se viste de héroe

98' ¡GOOOOOOOOOOOOOOL de LIVERPOOL! Roberto Firmino anota tras una gran contra

90+7' Final del partido. Liverpool 0-0 Flamengo. El campeón se definirá en el alargue y, de persistir el empate, en los penales

90+4' Tras ver el VAR, el árbitro anulada el penal y también la tarjeta amarilla de Rafinha

90' Penal para Liverpool y amarilla para Rafinha por reclamar

85' ¡Monumental tapada de Diego! El arquero de Flamengo atajó a mano cambiada un gran remate de Henderson

81' Cambio en Flamengo. Se marcha Everton Ribeiro, entra Diego

79' Tarjeta amarilla para Mohamed Salah por juego peligroso contra Vitinho

75' Terrible lesión de Chamberlain. El jugador del Liverpool pisó mal y tuvo que abandonar el campo. En su lugar entró Lallana

68' Gabriel Barbosa remató directo al arco, pero Alisson estuvo enorme en su intervención

61' Filipe Luis Cae tenddido sobre el césped tras chocar con un compañero

52' Pase de Giorgan De Arrascaeta para Gabigol quien remató al arco desde fuera del área, la pelota apenas se fue por encima

49' Centro de Alexander Arnold al corazón del área para Salah quien remata en primera pero la pelota se termina marchando apenas por un costado

Empieza la parte final. Liverpool 0-0 Flamengo

¡¡En breves minutos arranca el segundo tiempo!!

45' ¡Final del primer tiempo! Flamengo y Liverpool no se hacen nada en esta primera mitad.

40' ¡Piscinazo! Ahora es Henderson quien acusa una falta en área chica. No hay penal.

38' ¡Todo igual! Sadio Mané fue derribado en área chica y reclama penal. El árbitro no pitó nada.

35' ¡Uffff! Mohamed Salah intentó mandar un pase entre líneas para Henderson, pero el pase fue muy impreciso. Lo agarró mal parado al Flamengo.

29' Ahora es el Flamengo que ha metido contra las cuerdas al Liverpool. Firmino ya no recibe balón limpio.

25' Bruno Henrique casi marca el primero del Flamengo, pero Trent Alexander-Arnold impidió la anotación.

21' La tuvo Bruno Henrique, perfilado para su zurda, en un contragolpe letal del Flamengo.

17' Gabigol se animó con un zurdazo desde fuera del área, pero su disparo chocó en la humanidad de un rival.

15' Felipe Luis quiso jugar por la banda izquierda con Bruno Henrique, quien estaba desmarcado, pero el pase fue impreciso.

12' El Flamengo recuperó terreno y ahora genera ocasiones de gol.

9' Roberto Firmino quiso ganarle en velocidad a Rafinha, pero no pudo. El exjugador del Bayern salió airoso en el duelo.

7' Gabigol desbordó por la banda izquierda e intentó centrar al corazón del área, sin embargo, Virgil van Dijk apagó el incendio.

4' ¡NOOO! Naby Keita se falló una clara ocasión de gol al querer ponerla al ángulo superior derecho.

3' Mohamed Salah intentó regatear a dos rivales, pero falló en el intento. Flamengo está defendiendo bien.

1' ¡UFFFF! Roberto Firmino tuvo en su botín derecho la posibilidad de romper la paridad.

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Caio, Pablo Marí, Filipe; Arão, Gerson; Everton, De Arrascaeta, Bruno Henrique; Gabriel Barbosa.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Oxlade, Henderson, Keita; Salah, Firmino, Sadio Mané

El planeta se paralizará por al menos 90 minutos cuando los “Reds” se enfrente al “Mengao” para definir al nuevo soberano del Mundial de Clubes, en un duelo que tendrá al campeón de la Champions League y Copa Libertadores sin ninguna reserva.

Los dirigidos por Jurgen Klopp llegan a esta instancia tras imponerse por 2-1 frente a Monterrey con tantos de Alexander-Arnold y Keita. Los “Reds” deberán demostrar la jerarquía que los llevó a convertirse en los reyes del “viejo continente”.

Por otra parte, Flamengo no se queda atrás después de superar al Al-Hilal por 3-1 con goles de Bruno Henrique, De Arrascaeta y Albulayhi (en propia puerta). Así mismo, el cuadro de Jorge Jesus buscará repetir un evento histórico que involucró al conjunto de Anfield.

La última vez que Liverpool y Flamengo se vieron las caras fue en la Copa Intercontinental de 1981 que se realizó en Tokio, Japón. Este atractivo choque tuvo como vencedor al elenco brasileño, que contó con la presencia del legendario Zico, por 3-0 con anotaciones de Nunes (2), Adílio.

Han tenido que pasar 38 años para que este acontecimiento pueda repetirse y con ambos clubes en su mejor momento. Los amantes del fútbol esperan con emoción este duelo, no solo por el prestigio de por medio, sino también por lo significativo del choque entre estos dos titanes.

One win away from becoming World Champions 💪🏻🔴 #ClubWC #YNWA pic.twitter.com/9hNIHvtDpp