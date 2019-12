Cristiano Ronaldo confesó cuando fue la última vez que se emborrachó: "Ese día fue especial" [FOTO]

Cristiano Ronaldo dio una amplia entrevista a DAZN Italia y recordó algunos hechos que marcaron su carrera desde que hizo su debut como jugador profesional, cuál fue su mejor recuerdo en lo que va de su carrera y sobre cuándo y porqué fue la última vez que se emborrachó.

El astro portugués cierra el año con un sabor agridulce, pues perdió la última final que jugó en este 2019 ante el Lazio, por la Supercopa de Italia con un marcador de 3-1 y fue superado en el Balón de Oro por Lionel Messi. Sin embargo, eso no le quita el mérito de ser uno de los mejores futbolistas del mundo.

En la mencionada entrevista, Cristiano habla sobre el momento que considera como el más importante y emotivo de su carrera, el día que ganó le ganó a Francia y por consecuencia, se hizo con la Eurocopa 2016, además confiesa como fue la celebración.

"Fue el trofeo más importante de mi carrera. Me reí, lloré, hice de entrenador y me emborraché después del partido. Ese día fue especial", manifestó el ex jugador del Real Madrid.

Cristiano Ronaldo y el partido que cambió su vida

Asimismo, quiso recordar el partido amistoso que jugó ante el Sporting de Lisboa, duelo que le cambiaría la vida: "Recuerdo ese amistoso contra el United, estaba muy emocionado. Estoy muy contento con la forma en que jugué, fue extraordinario. Al final del juego, Sir Alex Ferguson me dijo que me quería en Manchester. Tenía 18 años y estaba muy feliz", contó CR7.

Cristiano Ronaldo escogió el mejor gol de su carrera

Cristiano ha batido una gran cantidad de récords como jugador del Real Madrid y pretende hacer lo mismo con la Juventus y aunque parezca que un jugador de su trayectoria que ha ganado todo no tenga un gol en particular como el mejor de su carrera, el 'Comandante' si lo tiene.

"La chilena contra la Juventus es el mejor gol de mi carrera. Todos me aplaudieron, fue espléndido. Hoy estoy feliz en la Juventus, me gusta todo del club, que es el mejor club de Italia, tiene una historia extraordinaria. También amo Italia y la cultura", finalizó el atacante de la Vecchia Signora.