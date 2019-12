Manchester City vs Wolves [ESPN2 EN VIVO] Partidazo por Premier League

ESPN2 EN VIVO Manchester City vs Wolves ONLINE GRATIS | Este viernes 27 de diciembre se juega el partido por la Jornada 19 de la Premier League. El duelo está pactado para las 2:45 p.m. (hora peruana) en el Molineux Stadium y será transmitido EN DIRECTO por Sky Sports. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

Semana decisiva para el Manchester City. El equipo de Pep Guardiola, vigente campeón de la Premier League, puede quedar a ocho puntos del líder Liverpool si es que se impone en el Boxing Day y se le imponen a su máximo rival por el título.

El gran espectáculo del Boxing Day será el duelo entre el primero y el segundo, Liverpool vs Leicester, uno que puede confirmar todavía más la superioridad de los de Jurgen Klopp en Inglaterra o significar un batacazo que le ponga emoción a la pelea por el campeonato.

Sea como sea, el Manchester City está obligado a ganar para seguir teniendo chances de revalidar su título, aunque la misión no pinta nada sencilla: le toca enfrentar a un Wolverhampton con deseos de meterse en puestos europeos y que ya sabe lo que es ganarle en la presente Premier League.

En octubre pasado, los Wolves sacaron provecho a la endeblez defensiva del campeón y sentenciaron a su rival en los últimos 15 minutos. Adama Traoré, exjugador del Barcelona, provocó la derrota del equipo de Pep Guardiola con dos contras de manual.

Ahora bien, el Manchester City llega entonado con cuatro triunfos consecutivos (2 por Premier League) y con un Kevin de Bruyne en un nivel espectacular, lo que significa un alivio para su entrenador y una amenaza para el rival.

Sin embargo, Wolverhampton está determinado a clasificar a la Champions League y para ello es imprescindible que le gane al Manchester City. En caso sea así, quedará a dos puntos del cuarto Chelsea y ganará confianza para los retos venideros.

Para este partido, Pep Guardiola no podrá contar con los lesionados John Stones y David Silva mientras Ilkay Gundogan y el 'Kun' Aguero será una opción válida luego que volvieran a jugar en el triunfo ante el Leicester.

2 0 1 2



Need we say any more?



🔵 #ManCity pic.twitter.com/J6fdo0g80V — Manchester City (@ManCity) December 25, 2019

Nuno, DT de Wolves, no tiene lesionados para el presente partido, sin embargo, lo que sí tiene es un calendario complicado que le hace sopesar la idea de las rotaciones. Dos días después del City le toca enfrentar al Liverpool en Anfield. Menudo rollo.

Manchester City vs Wolves EN VIVO | Alineaciones probables

Manchester City: Ederson; Walker, Otamendi, Fernandinho, Mendy; De Bruyne, Rodri, Foden; Bernardo Silva, Sterling, Jesus.

Wolves: Patricio; Doherty, Dendoncker, Coady, Saiss, Jonny; Traore, Neves, Moutinho, Jota; Jiménez.

No game for us today so we've taken a look back at some of our best Boxing Day goals from recent years...



🥊⚽️ pic.twitter.com/Tg25KdgSvV — Wolves (@Wolves) December 26, 2019

A qué hora juegan Manchester City vs Wolves EN VIVO por Premier League

México 1:45 p.m.

Perú 2:45 p.m.

Ecuador 2:45 p.m.

Colombia 2:45 p.m.

Bolivia 3:45 p.m.

Venezuela 3:45 p.m.

Argentina 4:45 p.m.

Chile 4:45 p.m.

Paraguay 4:45 p.m.

Uruguay 4:45 p.m.

Brasil 4:45 p.m.

España 8:45 p.m.

Dónde ver Manchester City vs Wolves EN VIVO por Premier League

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Argentina

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

Costa Rica: Sky HD

República Dominicana: Sky HD, RUSH

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

El Salvador: Sky HD

Francia: RMC Sport en direct, Canal+ France, RMC Sport 1

Alemania: Sky Sport UHD, Sky Sport 1 HD, Sky Go

Italia: SKY Go Italia, NOW TV, Sky Sport Football, Sky Sport Uno

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

España: DAZN

Trinidad y Tobago: RUSH

Reino Unido: Sky Sports Premier League, BBC Radio 5 Live, Sky Sports Main Event, SKY GO Extra

Estados Unidos: NBCSN, Telemundo, NBCSports.com, NBC Sports App, Telemundo Deportes En Vivo

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Manchester City vs Wolves EN VIVO por Internet: ¿dónde ver ONLINE GRATIS el partido por la Premier League?

Si quieres VER la transmisión por Internet del Manchester City vs Wolves EN VIVO ONLINE, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.