Gareth Bale no podrá jugar en la liga de China porque no puede ganar tanto dinero [VIDEO]

El Real Madrid tiene en mente la venta de Gareth Bale muy pronto, al margen del mercado que lo pida, pero lo importante es recibir dinero por el delantero. Uno de los destinos que más sonó para el veloz atacante fue la Liga de China, aunque la transacción al final no se dio.

Algunos detalles por pulir impidieron que el 'Expresó de Galés' pueda llegar al fútbol de Asia, relativamente por lo económico. Ahora, esta posibilidad parece desvanecerse para los futuros mercados de pases, por una nueva norma que se impuso en China sobre los fichajes.

Las máximas autoridades de la Superliga China ha anunciado que habrá una importante reducción respecto a los gastos de los clubes para la temporada 2020 que se avecinan. Esta nueva normativa también considera al sueldo máximo que puede ganar un futbolista.

Según se pudo conocer, los jugadores extranjeros quedan imposibilitados de ganar más de 3 millones de euros por temporada, mientras que los deportistas nacionales solo podrán llegar hasta 1,3 millones de euros. ¿La razón? Las inversiones dejaron de ser sostenibles.

“Nuestros clubes gastaron demasiado dinero y nuestro fútbol profesional no se ha manejado de manera sostenible. Si no tomamos medidas oportunas, colapsará”, señaló Chen Xuyuan, presidente de la Asociación China de Fútbol. Aunque, también habrá un beneficio, pues ahora contarán con 5 jugadores del exterior, no solo 4.

¿El único camino de Gareth Bale es la Premier League?

La razón por la que Gareth Bale se ve afectado ante esta nueva norma es el suculento salario que tiene en el Real Madrid. En la 'Casa Blanca', el extremo gana 14 millones de euros netos, razón por la cual la posibilidad de ir a Chine se quiebra. Ahora, la Premier League surge como gran posibilidad.