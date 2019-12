Liverpool rechazó a Renato Tapia por ser muy 'bajo': Prensa argentina revela impactante informe

Renato Tapia se habría convertido en uno de los objetivos de Boca Juniors para el 2020, pues el peruano sería del gusto particular de Juan Román Riquelme, encargado de los fichajes en el club 'xeneize' que estaría interesado en el mediocampista que actualmente juega en el Feeyenord.

El último miércoles el diario deportivo más importante de Argentina, 'Olé', abrió su edición digital con la posible llegada del jugador peruano al club 'Azul y oro', pues su fichaje seria una opción que suena con fuerza para reforzar el mediocampo de Boca.

Renato Tapia fue rechazado en el Liverpool

A raíz de esto, los medios argentinos realizaron una gran búsqueda sobre el seleccionado peruano y salió a la luz una entrevista pasada que Tapia concedió al diario Marca en el que confesaba que estuvo cerca de llegar al Liverpool, pero su talla habría sido el principal impedimento.

"A los 16 años estuve en el Liverpool pero lamentablemente en el examen médico me dijeron que no iba a crecer tanto. Me fui a probar de zaguero, me hicieron un estudio en la mano y salió que no crecería hasta más de 1,80 y el mínimo para el puesto eran los 1,90 centímetros", confesó el ex Tweente.

En el mismo orden agregó lo siguiente: "Además me dijeron que no iba a tener la fuerza para jugar en la Premier League". Vale recordar que actualmente el jugador milita en el Feeyenord de la liga holandesa, donde no tiene continuidad.

Renato Tapia se pronuncia sobre interés de Boca Juniors

Por su lado, el 'Capitán del futuro' ya se pronunció sobre el interés del club xeneize hacia él: "Boca es un club muy grande. Vamos a ver qué sucede, estoy tranquilo y feliz con mi familia, que es lo más importante para mí. Por ahora me quedan seis meses de contrato aquí en Holanda", indicó Renato Tapia.

¿Cuánto mide Renato Tapia?

El jugador de la Selección Peruana mide 1:85 cm, siendo uno de los integrantes del combinado nacional con mayor tamaño, ya que el promedio en un hombre peruano es de 1.60, sin embargo, no le alcanzó para tentar una oportunidad en los 'reds'.