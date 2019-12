Para muchos, Lionel Messi es el mejor jugador del mundo. El argentino lo ha ganado todo con el Barcelona y a pesar de sus años, sigue más vigente que nunca por lo que es un jugador que cualquier club quisiera tenerlo en sus filas.

Lionel Messi y el día en que estuvo a un paso de ser del Manchester City

Si bien Messi la sigue rompiendo con el Barcelona y quiere más títulos, temporadas atrás su estancia en España podría haber llegado a su fin de forma prematura ya que el ex CEO del Manchester City hizo una confesión que involucra al astro argentino.

Resulta que Thaksin Shinawatra, expropietario del City, Pairoj Piempongsant, mano derecha de este, Garry Cook, antiguo CEO del club, y Paul Aldrige, otro directivo citizen, querían armar un plantel de ensueño en el cuadro celeste.

Uno de sus anhelos era tener a Lionel Messi en el equipo, pero sabían que era casi imposible. Sin embargo, un malentendido casi genera que el atacante del Barcelona cambie de aires en el 2008.

El ex CEO del City estaba atento a lo que decía Pairoj Piempongsant, quien tenía un marcado acento inglés. En una sus frases dijo “esto se estaba volviendo caótico”, que en inglés sería very messy, it´s getting messy.

Es allí cuando se genera la confusión de Gary Cook y Paul Aldrige, quienes entendieron que se tenía que traer a Lionel Messi. Ambos hicieron los manejos y le ofrecieron unos 81 millones de euros al Barcelona para tener a Messi en el equipo.

Tal fue la sorpresa del Barcelona que se comunicaron con los directivos de la Premier League si era cierto lo de la oferta ya que, si se hubiera dado, iba a ser el fichaje más caro de la historia, superando incluso a la de Zidane en su llegada al Real Madrid.

Al final, Lionel Messi no llegó a marcharse del Barcelona y en el Manchester City se dieron cuenta del error por lo que todo siguió su curso y el hecho pasó a ser anecdótico.