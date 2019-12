Cristiano Ronaldo causa revuelo con nuevo peinado que presentó en práctica de la Juventus [FOTOS]

El nivel de Cristiano Ronaldo en el fútbol ha sido constante, siempre sobresaliente, pero solo una de esas premisas se han mantenido en otro ámbito de su carrera profesional. Hablamos de su estilo en la moda, pues se caracteriza por variar constantemente sus tipos de peinados.

Aunque, siempre sobresaliendo del resto al imponer un nuevo estilo. Ahora, en su nueva etapa en la Juventus de Italia, no se le divisó muchos cambios, hasta hace algunas semanas, cuando empezó a utilizar una vincha. Era raro ver a Cristiano Ronaldo con ese implemento.

No obstante, había un plan detrás de ello, lo que se terminó revelando, durante las prácticas de la Juventus. Y es que, la estrella de Portugal planeaba dejar que su cabello crezca más de lo normal, para así, en el corto tiempo, hacerse una coleta, un estilo común en el último tiempo.

Ronaldo’s got a new look ✂️ pic.twitter.com/oQzpeyLS2D