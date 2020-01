Juventus vs Calgiari VER EN VIVO ONLINE: con Cristiano Ronaldo por la Serie A

Juventus vs Cagliari VER EN VIVO ONLINE vía ESPN 2 para toda Sudamérica este lunes 6 de enero desde las 9:00 a.m. en el Juventus Stadium por la jornada 18 de la Serie A de Italia. Además, podrás seguir este encuentro GRATIS POR INTERNET | LIVE STREAMING mediante Líbero.pe.

Luego del parón por fin de año, la Juventus vuelve al ruedo con la necesidad de ganar para seguir manteniendo el pulso en la pelea que sostiene con el Inter de Milán por el liderato del Calcio.

Maurizio Sarri realizará algunas modificaciones en su oncena como el ingreso de Rabiot y Ramsey en la mitad de cancha. Arriba posiblemente mantenga a Cristiano Ronaldo y Gonzalo Higuaín. El portugués es el actual goleador de la 'Vieja Señora' con 10 anotaciones. ¿Y Paulo Dybala? La 'Joya' esperará su oportunidad en el banco de suplentes.

"Hemos trabajado en los errores cometidos. Primero nos hemos concentrado en nosotros y luego en el Cagliari. El partido contra la Lazio lo fallamos mentalmente antes que tácticamente", dijo en la previa el DT de la 'Juve'.

Cagliari, por su parte, se ubica en la sexta casilla con 29 unidades y buscará sumar para seguir escalando posiciones en el torneo italiano. Esta temporada aspiran a llegar a puestos de torneos internacionales.

La última vez que Juventus vs Cagliari se enfrentaron fue el 2 de abril del año pasado. En aquella oportunidad los 'bianconeros' se quedaron con la victoria con goles de Bonucci y Moise Kean.

Juventus vs Cagliari EN VIVO | Horarios alrededor del mundo

México - 8:00 a.m.

Perú - 9:00 a.m.

Colombia - 9:00 a.m.

Ecuador - 9:00 a.m.

Bolivia - 10:00 a.m.

Venezuela - 10:00 a.m.

Argentina - 11:00 a.m.

Chile - 11:00 a.m.

Uruguay - 11:00 a.m.

Brasil - 11:00 a.m.

Paraguay - 11:00 a.m.

España - 3:00 p.m.

Italia - 3:00 p.m.

Alemania - 3:00 p.m.

Juventus vs Cagliari | Canales de transmisión

Sudamérica - ESPN 2

Italia - RAI Italia

Juventus vs Cagliari | Alineaciones probables

Juventus: Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi, Ramsey; Higuaín y Cristiano Ronaldo.

Cagliari: Por confirmar.

INTERNET: ¿Dónde ver EN VIVO Y EN DIRECTO el Juventus vs Cagliari por la Serie A de Italia?

Si quieres seguir en Internet el Juventus vs Cagliari, Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.