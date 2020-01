El Manchester United y la exorbitante suma que pagará por Bruno Fernandes

El Manchester United ya conoce el monto que deberá desembolsar por Bruno Fernandes, principal figura de Sporting Lisboa. Ya hay acuerdo de palabra y solo faltaría la firma para que el volante portugués llegue al mítico Old Trafford.

Es preciso mencionar que es un pedido exclusivo de Ole Gunnar Solskjær, quien pretende reforzar su mediocampo con jugadores de buen pie y que, además, no pasen de los de 25 años. Fernandes sería el primer gran refuerzo de los 'Red Devils'.

Visto bueno en ambas partes y solo hace falta el anuncio oficial. El Manchester United estaría dispuesto a cumplir con el "capricho" de Sporting Lisboa, que pide 75 millones de dólares por dejar salir a su principal figura: Bruno Fernandes.

Si bien el mediocampista luso renovó su contrato en noviembre último, el atacante tendría las maletas listas para alzar vuelo en este invierno. Sus 11 dianas en 20 cotejos en la presente temporada terminaron por convencer al noruego Gunnar Solskjær.

"No me gusta pensar en eso, pero estoy empezando a imaginar alternativas dentro de nuestro equipo si Bruno finalmente no se queda con nosotros", agregaba Silas, técnico de Sporting, hace poco al ser consultado por Bruno Fernandes.

En Lisboa saben que es imposible retener al mediocampista de 25 años, por lo que empezarán a ver otra opciones que llenen dicho vacío. Mientras tantos, los 'Red Devils' confían en revertir esta situación— su ubicación en la Premier— de la mano del luso.

EL DATO:

El Manchester United no gana la Premier League desde la temporada 2012-13.