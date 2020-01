Manchester City buscará su cuarta victoria seguida en Premier por primera vez en esta temporada

Los 14 puntos que existen de diferencia con el puntero Liverpool hacen que el Manchester City parezca sentenciado a no ganar la Premier League esta temporada, pero en la interna del club hay un consenso masivo para no bajar los brazos y luchar hasta la última fecha, iniciando esta mañana (10:00 a.m.) cuando reciba al humilde Crystal Palace.

El conjunto dirigido por Josep Guardiola, además de tener la posibilidad de recortar distancias, puede romper el maleficio de no haber ganado cuatro partidos consecutivos en la vigente liga inglesa, por lo que hay ese aliciente extra para salir a hacer respetar la casa para apoderarse de los puntos y así cumplir con su objetivo.

En sus últimas tres victorias ligueras —ante Sheffield United, Everton y Aston Villa— el City marcó un total de 10 anotaciones y solo recibió 2, por lo que su favoritismo se acrecienta ante un rival que marcha en la novena posición de la tabla y en sus último tres partidos empató.

Por su parte... Si bien tiene un buen colchón de puntos para sentirse cómodo en el primer lugar de la Premier League, el Liverpool no se confía en absoluto, en especial cuando mañana (11:30 a.m.) tiene que enfrentarse al rival de toda la vida: el Manchester United.

Los “Reds”, para dicho cotejo, tiene la ventaja de jugar en el estadio Anfield, donde no pierde un clásico hace cuatro años. La última derrota a manos del United en casa data del 17/01/16 cuando el marcador quedó 0-1 a favor de la visita gracias a un solitario gol anotado por Wayne Rooney.