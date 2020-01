Real Madrid: James Rodríguez podría marcharse al no tener continuidad

Se repite la historia para James Rodríguez con el Real Madrid y para ser más precisos, con Zidane. El volante colombiano no viene teniendo continuidad en el equipo y su incomodidad se hace cada vez más notoria, por lo que podría encontrar un nuevo equipo en las próximas semanas.

Es la segunda etapa de James en el conjunto blanco y al parecer no es mucho mejor que la anterior. Desde la llegada de Zidane al banco, el colombiano comenzó a tener cada vez menos minutos de juego hasta quedar relegado a la banca, esto generó que el volante salga al Bayern Múnich. En su vuelta las cosas no han cambiado mucho, pues James lleva gran cantidad de partidos sin jugar y para intereses del ex Mónaco, esto tiene que cambiar.

Recordemos que el colombiano viene de una racha negativa tras regresar de una lesión de ligamentos. No jugó ante el Athletic de Bilbao el 22 de diciembre, a partir de ahí tampoco lo hizo ante el Getafe a inicios de enero y no jugó en la Supercopa española.

Para ampliar la cantidad de partidos sin jugar, el colombiano no fue convocado para el encuentro ante el Sevilla, partido que el Real Madrid ganó por 2 a 1. Se ha especulado que se debe a la salida de James al cumpleaños de Santiago Arias, compatriota del jugador que milita en el Atlético de Madrid.

Lo cierto es que el Real Madrid parece que tampoco quiere más a James, pues hace unos meses se rumoreaba que el conjunto blanco lanzó una oferta al Arsenal de 85 millones de euros más James Rodríguez por el delantero gabonés Pierre Aubameyang.

Como opción para el colombiano ha aparecido el Everton de Carlo Ancelotti, el estratega italiano parece que quiere al volante para reforzar el ataque del club inglés. El “cafetero” en esta temporada ha jugado diez partidos, ha anotado un gol y realizado una asistencia.