Perú vs Brasil EN VIVO vía Directv Sports: por la Fecha 1 del Torneo Preolímpico de Colombia

Perú vs Brasil EN VIVO vía Directv Sports | HOY domingo 19 de enero desde las 8:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Centenario de Armenia por la primera fecha del Grupo B del Torneo Preolímpico en Colombia. El encuentro también será transmitido por SporTV y Directv Play. Además, sigue todas las incidencias, con videos al instante, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

La terna arbitral será de Venezuela, conformada por Ángel Arteaga, Lubín Torrealba, Tulio Moren y Darío Herrera. La Selección Peruana Sub-23 parte con mucha ilusión en busca del éxito, de la mano del entrenador Nolberto Solano. A pesar de algunos altibajos futbolísticos, como lo sucedido en los últimos Juegos Panamericanos, hay confianza en el plantel conformado.

¡Hoy juega nuestra @SeleccionPeru Sub 23 🇵🇪!



La 'blanquirroja' hará su debut en el Torneo Preolímpico ante Brasil 🇧🇷 esta noche en la ciudad de Armenia.#PerúSub23 🙌#ArribaPerú 💪 pic.twitter.com/llD8KyfOO8 — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) January 19, 2020

Durante la preparación previa al certamen, Perú Sub-23 tuvo partidos amistosos de preparación, que dejaron un saldo positivo: dos victorias sobre El Salvador, de 2-0 y 1-0 antes de este choque ante Brasil. Kevin Sandoval fue el hombre destacado en los duelos, con los dos goles que anotó, uno en cada duelo. Su aporte en ofensiva será fundamental.

Además que será bien acompañado por Fernando Pacheco, su compañero en Sporting Cristal. Justo, el atacante es el foco de atención luego de su llegada a Fluminense de Brasil, previo al Preolímpico. Sebastián Gonzales Zela y Jairo Concha también serán fundamentales en ofensiva, mientras que Gianfranco Chávez vital en la zona defensiva. Llega con recorrido.

En la mitad de la cancha, Aldair Fuentes y Jesús Pretell serán encargados de cortar los circuitos ofensivos de la Selección de Brasil Sub-23, que llega también con buen momento. Pedrinho, estrella del Corinthians, será un dolor de cabeza, lo mismo que Reinier de Flamengo, ambos con una gran presencia goleadora. Perú buscará iniciar con pie derecho, en especial porque descansa la siguiente fecha.

Tá chegando a hora e a #SeleçãoOlímpica se prepara para estrear no Pré-Olímpico na Colômbia! 💫 #JogaBola



Anota aí a estreia do Brasil!

🇧🇷 x 🇵🇪 | 19/01 - 22h30



Fotos: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/HqPtS5Fi3f — CBF Futebol (@CBF_Futebol) January 18, 2020

Perú vs Brasil EN VIVO posibles alineaciones por el Torneo Preolímpico

Perú: Solís, Rabanal, Caballero, Rabanal, López, Fuentes, Pretell, Rivera, Celi, Pacheco, Olivares.

Brasil: Ivan, Guga, Nino, Robson Bambu, Caio Henrique; Bruno Guimarães, Matheus Henrique; Antony, Pedrinho, Paulinho; Matheus Cunha‬.

¿En qué canales VER el Perú vs Brasil EN VIVO por el Torneo Preolímpico?

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Aruba: DIRECTV Sports Caribbean

Bahamas: DIRECTV Sports Caribbean

Barbados: DIRECTV Sports Caribbean

Brasil: SporTV

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Curacao: DIRECTV Sports Caribbean

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Internacional: Bet365

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

Trinidad y Tobago: DIRECTV Sports Caribbean

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

A qué hora juegan Perú vs Brasil EN VIVO por el Torneo Preolímpico

Perú: 8.30 p.m.

México (Centro): 7.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 6.30 p.m.

México (Noroeste): 5.30 p.m.

Ecuador: 8.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.30 p.m.

Colombia: 8.30 p.m.

Argentina: 10.30 p.m.

España: 2.30 a.m. (al día siguiente)

España (Islas Canarias): 1.30 a.m. (al día siguiente)

Uruguay: 10.30 p.m.

Paraguay: 10.30 p.m.

Chile: 9.30 p.m.

Brasil: 10.30 p.m.

Bolivia: 9.30 p.m.

Venezuela: 9.30 p.m.

Canadá: 8.30 p.m.

Costa Rica: 7.30 p.m.

Guatemala: 7.30 p.m.

Honduras: 7.30 p.m.

El Salvador: 7.30 p.m.

Puerto Rico: 9.30 p.m.

República Dominicana: 9.30 p.m.

Panamá: 8.30 p.m.

Italia: 2.30 a.m. (al día siguiente)

Francia: 2.30 a.m. (al día siguiente)

Alemania: 2.30 a.m. (al día siguiente)

Portugal: 2.30 a.m. (al día siguiente)

Holanda: 2.30 a.m. (al día siguiente)

Inglaterra: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Perú vs Brasil EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Perú vs Brasil, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.