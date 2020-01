¡A LO MATRIX! Zlatan Ibrahimovic y la genial acrobacia que desafía la gravedad [VIDEO]

Este domingo, AC Milan se impuso 3-2 sobre el Udinese, de local, por la fecha 20 de la Serie A. El gran héroe del partido fue Ante Rebić, quien anotó un doblete y acaparó las primeras planas de los diarios más representativos de Italia.

El croata es noticia en Milan por volver a salvar al cuadro 'rossonero', pero no es precisamente el personaje más mencionado entre los hinchas. ¿De quién hablan? de Zlatan Ibrahimovic, quien volvió a regalar un lujo durante el calentamiento.

Zlatan Ibrahimovic, fiel a su estilo, se robó todos los flashes durante el calentamiento previo al choque ante Udinese. El artillero sueco "durmió" el balón en su pecho y no lo dejó caer, flexionando sus rodillas hasta casi tener contacto con el césped.

El "21" fue ovacionado por los casi 30 mil 'rossoneros' que se dieron cita en el San Siro. El propio club también reconoció el show que brindó 'Ibra', quien está próximo a llegar a los 4 "cheques".

"Edad: 38, nadie, absolutamente nadie. Zlatan Ibrahimovic, presente", se puede leer en la cuenta oficial del AC Milan, que escaló al octavo puesto de la Serie A y está a 23 unidades del líder Juventus (51).

'Abracadabra' jugó los 90' minutos y recibió una tarjeta amarilla. El "21" suma un festejo con su nuevo club y buscará su revancha este jueves cuando enfrente al Brescia.

