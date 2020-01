AC Milan vs SPAL [DirecTV EN VIVO] con Zlatan Ibrahimović, ganan 2-0 por la Coppa Italia

AC Milan vs SPAL EN VIVO ONLINE EN DIRECTO se enfrentan este miércoles 15 de enero por los octavos de final de la Copa Italia. El encuentro se jugará desde las 12:00 (hora peruana) en el San Siro vía LIVE STREAMING de DirecTV Sports.

AC Milan vs SPAL | MINUTO A MINUTO

-53' El Milan se ha volcado ofensivamente y ha vuelto a llegar con peligro al área rival.

- 51' Giomo Bonaventura hace un gran centro al área, pero el balón es interceptada por la defensa que manda la pelota fuera del campo.

- 49' El equipo Rossonero se mantiene controlando el partido ante yun SPAL que parece resignado.

- 47' AC Milan cerca del tercero, Fantástico toque de Krzysztof Piatek, que manda un pase al área y dispara directo al centro de la portería, pero el meta tiene buenos reflejos y hace una gran atajada.

- 46' Comienza el segundo tiempo en San Siro

Primer tiempo

GOL DEL MILAN

- 45+1' Samu Castillejo recibe un buen pase dentro del área y lanza el balón con una impresionante definición, directo al arco rival.

- 40' Juego brusco del Milán. Tarjeta amarilla por una entrada de Samu Castillejo y el árbitro del partido no ha dudado en amonestar al jugador.

- 36' Milan mantiene la posesión del balón y el juego en el medio campo.

- 33' Conti recibe la primera tarjeta amarilla del partido

- 25' Piątek sostiene bien la pelota y se la entrega a Castillejo pero el español está bloqueado.

Gol del AC Milan

- 19' Krzysztof Piątek recibe un pase en solitario y así define correctamente para el 1-0.

- 18' Gran oportunidad para Castillejo, jugado por Rebić, pero el balón se atasca bajo su pie

- 14' Krunić juega el balón hasta Theo Hernández, quien lo balancea en el poste cercano pero el portero lo ahoga.

- 8' Intento de larga distancia por Ismael Bennacer pero navega solo de par en par.

1' Ya empezó el duelo en San Siro

AC Milan vs SPAL | Alineaciones confirmadas

AC Milan: Leao, Ibrahimovic, Bonaventura, Paqueta, Bennacer, Krunic, Hernandez, Romangnoli, Musacchio, Calabria, Donnarumma.🔴⚫ #CoppaItalia: #MilanSPAL 🔴⚫

SPAL: Berisha, Belo, Vicari, Cionek, Igor, Valoti, Missirolli, Murgia, Francesco, Petagna.

PREVIA

Los octavos de final de la Coppa de Italia ya se juegan y el AC Milan podría avanzar en el torneo de vencer al SPAL en un partido que promete estar cargado de emociones y de intensidad, los locales confían que su fichaje estrella, Zlatan Ibrahimović , vuelva marcar para la necesaria victoria.

El conjunto milánes llega de una victoria por 2-0 ante el Cagliari en la Serie A, donde se ubica en la décima posición con 25 unidades a 23 del líder del torneo, Juventus, y ahora tienen como principal objetivo avanzar en la Coppa de su país.

Zlatan Ibrahimovic, es la carta de gol del Milan, pues a pesar de no debutar con un tanto ya se inauguró con el equipo 'Rossonero' y luego de una gran campaña en la MLS, donde fue uno de los goleadores del torneo buscará seguir con la buena racha en el Calcio.

SPAL, por su lado, no tiene un buen panorama actual, debido a que se ubica en el último lugar de la tabla de posiciones con solo 12 puntos y su trabajo será evitar la tercera derrota consecutiva y sumar para poder salir de esa incomoda posición.

AC Milan vs SPAL | Posibles alineaciones

AC Milan: Leao, Ibrahimovic, Bonaventura, Paqueta, Bennacer, Krunic, Hernandez, Romangnoli, Musacchio, Calabria, Donnarumma.

SPAL: Berisha, Belo, Vicari, Cionek, Igor, Valoti, Missirolli, Murgia, Francesco, Petagna.

AC Milan vs SPAL EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

