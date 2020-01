Donny Van de Beek sobre su fichaje por el Real Madrid: "No hay nada oficial, no he firmado nada"

Real Madrid ya tiene cerrado el fichaje de Donny Van De Beek según la información que se manejo durante la semana, sin embargo, la versión del jugador es diferente al asegurar que no existe ningún acuerdo con la entidad blanca.

El volante marcó un gol el último domingo en la victoria del Ajax por 2-1 ante el Sparta Rotterdam por la Eredivisie. Tras dicho partido, el jugador de 22 años sostuvo que no ha firmado ningún documento que lo ate a otro club.

"Nada es oficial. No he firmado ningún contrato. Esa es la situación. Eso no ha cambiado a lo largo de la temporada", aseguró en la zona mixta Van de Beek.

Además, el centrocampista holandés le dieron a escoger entre el Real Madrid y el Manchester United, los dos equipos que están tras sus pasos.

"No quiero elegir. Los dos son grandes clubes (Real Madrid y United). Como he dicho antes, el Ajax también lo es. Por lo tanto, no hay nada para elegir. Todo sería muy bueno", agregó.

De acuerdo a información del diario De Telegraaf, que rebotó en medios de la Madre Patria, el Real Madrid pagará US$ 55 millones al Ajax por Donny Van de Beek y para cerrar la operación solo falta la firma. Si se concreta el fichaje del 'tulipán', el cuadro 'merengue' prácticamente estaría descartando la llegada de Paul Pogba.

EL DATO

Van de Beek ha jugado nueve partidos con Holanda, aún no ha marcado.