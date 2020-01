Chelsea vs Arsenal EN VIVO vía ESPN: alineaciones, hora y canal por Derbi de Londres

Chelsea vs Arsenal EN VIVO vía ESPN | este martes 21 de enero desde las 3:15 p.m. (hora peruana) por la fecha 24 de la Premier League desde Stamford Bridge. El encuentro también será transmitido por la señal de ESPN Play, DAZN, SporTV y Sky HD. De la misma forma, sigue todas las incidencias, con videos al instante, en el minuto a minuto en Líbero.pe.

El árbitro del encuentro será Stuart Attwell. Un proceso de reconstrucción es por el que se van pasando Chelsea y Arsenal, aunque el primero con mejores resultados por ahora, aunque no deja de caer en la irregularidad en lo que va de la Premier League. Lo importante en este momento para la directiva blue es que están accediendo a la Champions League.

Alonso, James and possible incomings were discussed in today's press conference...



Here's what Frank had to say! 👇 #CHEARS — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 20, 2020

Frank Lampard y su proyecto son respaldados, desde el inicio con el uso de las jóvenes estrellas de las canteras, ante el impedimento de contratar. De este camino, Tammy Abraham ha sido el más destacado, con sus 13 goles y 3 asistencias, lo mismo que Mason Mount. El joven volante se ganó un espacio en el equipo principal, con habilidad y velocidad.

En tanto, el Arsenal dejó atrás la etapa de Unai Emery, ahora enfocado en lo que será el trabajo de Mikel Arteta. El ahora entrenador generó buena impresión desde su llegada al banquillo gunner, pero los resultados por ahora no lo acompañan, pues se caracterizó por mostrar dos cara evidentes de juego: amplio dominio, pero descenso de nivel después.

La combinación de esas características hicieron que caigan en constantes empates, los últimos fueron ante Crystal Palace y Sheffield United, ambos por 1-1 tras iniciar ganando. A pesar del mal momento, afrontar un derbi de Londres genera una emoción extra, además de que Mikel Arteta quiere la revancha, pues se vieron las caras a finales de diciembre.

Un gol de Pierre-Emerick Aubameyang (13') adelantó al Arsenal en el marcador, con lo que pasaron a dominar con buen estilo de juego, pero no mantuvieron el nivel los 90 minutos y el Chelsea reaccionó a poco del final. Jorginho (83') y Tammy Abraham (87') se encargaron de remontar el duelo en el Emirates Stadium. Un sabor amargo en el gunner, sin duda.

Chelsea vs Arsenal EN VIVO Posibles alineaciones por la Premier League

XI Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Zouma, Emerson; Kanté, Jorginho, Mount; Pulisic, Willian y Abraham.

XI Arsenal: Leno; Niles, Mustafi, David Luiz, Kolasinac; Torreira, Xhaka, Ozil; Pépé, Willock y Lacazette.

¿En qué canales ver el Chelsea vs Arsenal EN VIVO por la Premier League?

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Brasil: ESPN Brasil

Canadá: DAZN

Chile: ESPN Sur, ESPN Play Sur

China: QQ Sports Live, PPTV Sport China

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN Sur, ESPN Andina

Costa Rica: Sky HD

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN Sur, ESPN Andina

El Salvador: Sky HD

Francia: RMC Sport en direct, Canal+ France, RMC Sport 1

Alemania: Sky Go, Sky Sport 1 HD, Sky Sport UHD

Internacional: TalkSport Radio World, Arsenal Player, Chelsea TV Online

Italia: SKY Go Italia, NOW TV, Sky Sport Football

Japón: DAZN

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Países Bajos: Ziggo Sport 14, Ziggo Sport Voetbal, Ziggo Sport Select

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Portugal: Sport TV LIVE, Sport TV3

Puerto Rico: RUSH

España: DAZN

Reino Unido: BBC Radio 5 Live, BT Sport Ultimate, BT Sport Live, BT Sport 1

Estados Unidos: NBCSports.com, NBC Sports App, UNIVERSO, Telemundo Deportes En Vivo, NBCSN, UNIVERSO NOW

Uruguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Sur, ESPN Play Sur, ESPN Andina

A qué hora juegan Chelsea vs Arsenal EN VIVO por la Premier League

Perú: 3.15 p.m.

México (Centro): 2.15 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 1.15 p.m.

México (Noroeste): 12.15 p.m.

Ecuador: 3.15 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 1.15 p.m.

Estados Unidos (Texas): 3.15 p.m.

Estados Unidos (Miami): 4.15 p.m.

Colombia: 3.15 p.m.

Argentina: 5.15 p.m.

España: 9.15 p.m.

España (Islas Canarias): 8.15 p.m.

Uruguay: 5.15 p.m.

Paraguay: 5.15 p.m.

Chile: 4.15 p.m.

Brasil: 5.15 p.m.

Bolivia: 4.15 p.m.

Venezuela: 4.15 p.m.

Canadá: 3.15 p.m.

Costa Rica: 2.15 p.m.

Guatemala: 2.15 p.m.

Honduras: 2.15 p.m.

El Salvador: 2.15 p.m.

Puerto Rico: 4.15 p.m.

República Dominicana: 4.15 p.m.

Panamá: 3.15 p.m.

Italia: 9.15 p.m.

Francia: 9.15 p.m.

Alemania: 9.15 p.m.

Portugal: 8.15 p.m.

Holanda: 9.15 p.m.

Inglaterra: 8.15 p.m.

Chelsea vs Arsenal EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Chelsea vs Arsenal, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.