Marcos López fue elogiado desde la MLS tras la remontada de Perú en el Torneo Preolímpico [VIDEO]

La Selección Peruana Sub-23 ha sido la gran protagonista de la noche del último sábado, luego de que la 'bicolor' consiguió remontar el marcador a Paraguay en la tercera fecha del Torneo Preolímpico. El plantel dirigido por Nolberto Solano fue elogiado por su actitud.

El representativo incaico logró reaccionar en la segunda parte, con algunas actuaciones individuales. Una de las figuras llamadas a destacar en el certamen es Marcos López, por ya amplia experiencia y actual estadía en el extranjero, con San Jose Earthquakes.

La presencia del lateral ha sido fundamental, aunque todavía no se le vio en el mejor de su rendimiento. A pesar de ello, el contexto del que es parte Marcos López hizo que sea felicitado por su club, con un emotivo mensaje que compartió en sus redes sociales.

“¡VAMOS PERÚ! Marcos López comenzó y jugó 90 minutos con la Selección Peruana. ¡Victoria contra Paraguay en la Clasificación Olímpica Sudamericana!”, fue el mensaje que compartió el San Jose en Twitter. Revelaron también su hinchaje por la blaquirroja.

¡VAMOS PERU! 🇵🇪@20Marcos_Lopez started and played 90 minutes in @SeleccionPeru’s win against Paraguay in South American Olympic Qualifying! pic.twitter.com/wFYJ1cU62k