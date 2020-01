Argentina vs Ecuador EN VIVO vía Directv Sports: por el Torneo Preolímpico Colombia 2020

Argentina vs Ecuador EN VIVO vía Directv Sports | este lunes 27 de enero desde las 6:00 p.m. (hora peruana) por la fecha 4 del Torneo Preolímpico Colombia 2020 EN DIRECTO desde en el Estadio Hernán Ramírez Villegas en Pereira. El encuentro también será transmitido por Directv Play y TyC Sports. Además, podrás seguir el minuto a minuto en Líbero.pe.

La Selección Argentina Sub-23 podría cerrar su clasificación al cuadrangular final del Torneo Preolímpico en la fecha 4, y de forma invicta por los antecedentes que presenta Ecuador, su rival de turno. En lo que va del certamen, la albiceleste que dirige Fernando Batista se encuentra en lo más alto de la tabla de posiciones del Grupo A, con 6 puntos y +3 en goles.

#Sub23 El plantel de Batista cerró hoy su preparación de cara al partido de este lunes ante @FEFecuador.#VamosLosPibes 💪🇦🇷 pic.twitter.com/PCGWVTJMT1 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) January 26, 2020

En tanto, la Selección de Ecuador Sub-23 ha sido la gran decepción de la competición, a pesar del cartel con el que llegaba, luego de ser protagonista en el último mundial Sub-20. Los dirigidos por Jorge Célico no terminaron de asentarse por completo y consolidar su estilo de juego, que intentó ser ofensivo, dejando solo algunos chispazos de buen fútbol en sus juegos.

Han sido solo derrotas las que consiguió el tricolor: 3-0 con Chile, 4-0 con Colombia y 1-0 con Venezuela. En las dos primeras jornadas no tuvieron a Leonardo Campana, la estrella en la delantera, lo que tal vez pudo cambiar las cosas. Ante Colombia, el representativo de Ecuador mostró grandes cosas, pero no tuvo gol y descuidarse en defensa costó caro.

Esos problemas defensivos podrían ser bien aprovechados por la Selección Argentina, que no ha sido contundente, pero si efectiva y sin pasar sobresaltos. Ante Colombia fue 2-1 y 2-0 con Chile, partidos en los que Adolfo Gaich brilló en delantera, en compañía de Julián Álvarez. Además, tienen un seguro con Facundo Cambeses en la portería.

#Preolímpico2020



🎙️ Fernando Batista en conferencia: "Estoy tranquilo de que tengo 23 jugadores con un muy buen nivel, puede entrar o salir cualquiera". pic.twitter.com/jkvsMb5s7K — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) January 25, 2020

Argentina vs Ecuador EN VIVO Posibles alineaciones por el Preolímpico Sub-23

XI Argentina: Facundo Cambeses, Marcelo Herrera, Nehuén Pérez, Facundo Medina, Claudio Bravo, Nicolás Capaldo, Fausto Vera, Julián Álvarez, Nahuel Bustos, Agustín Urzi y Adolfo Gaich. Entrenador: Fernando Batista.

XI Ecuador: Wllington Ramírez, Luis Segovia, Anthony Landazuri, Exon Vallecilla, Gustavo Cortez, Jordy Alcívar, Alan Franco, Jhon Sánchez, Jordan Rezabal, Leonardo Campana y Alejandro Cabeza. Entrenador: Jorge Célico.

¿En qué canales VER Argentina vs Ecuador Sub-23 EN VIVO por el Preolímpico Colombia?

Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina, TyC Sports Interior

Aruba: DIRECTV Sports Caribbean

Bahamas: DIRECTV Sports Caribbean

Barbados: DIRECTV Sports Caribbean

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: SporTV 2

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Curacao: DIRECTV Sports Caribbean

Ecuador: Teleamazonas, Canal del Futbol, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Internacional: Bet365

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

Trinidad y Tobago: DIRECTV Sports Caribbean

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

A qué hora juegan Argentina vs Ecuador EN VIVO por la Preolímpico Colombia

Perú: 6.00 p.m.

México (Centro): 5.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 4.00 p.m.

México (Noroeste): 3.00 p.m.

Ecuador: 6.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 3.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 5.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 6.00 p.m.

Colombia: 6.00 p.m.

Argentina: 8.00 p.m.

España: 12.00 a.m.

España (Islas Canarias): 11.00 a.m.

Uruguay: 8.00 p.m.

Paraguay: 8.00 p.m.

Chile: 7.00 p.m.

Brasil: 8.00 p.m.

Bolivia: 7.00 p.m.

Venezuela: 7.00 p.m.

Canadá: 6.00 p.m.

Costa Rica: 5.00 p.m.

Guatemala: 5.00 p.m.

Honduras: 5.00 p.m.

El Salvador: 5.00 p.m.

Puerto Rico: 7.00 p.m.

República Dominicana: 7.00 p.m.

Panamá: 6.00 p.m.

Italia: 12.00 a.m.

Francia: 12.00 a.m.

Alemania: 12.00 a.m.

Portugal: 11.00 a.m.

Holanda: 12.00 a.m.

Inglaterra: 11.00 a.m.

Argentina vs Ecuador EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Argentina vs Ecuador, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.