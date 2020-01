Arsenal ganó 2-1 a Bournemouth y avanzó de ronda en la FA Cup [RESUMEN]

Arsenal se enfrenta con Bournemouth por los dieciseisavos de final de la FA Cup EN VIVO ONLINE este lunes 27 de enero a las 3:00 p.m. (hora peruana). El encuentro se desarrollará en el Vitality Stadium y podrás seguir el minuto a minuto a través de Libero.pe.

SEGUNDO TIEMPO

90' ¡GOOOOOOOOOOL DE Bournemouth! Sam Surridge marca del descuento y 1-2 ante Arsenal por la FA Cup.

50' Juego detenido por una riña entre Gosling y Guendouzi.

¡Arranca la segunda mitad!

PRIMER TIEMPO

45+1' Final del primer tiempo.

45' Se añade un minuto más a la primera parte.

43' Fraser volvió a intentar desde media distancia con un remate que se fue muy desviado.

38' Se salva el Arsenal. Ahora Gosling aprovechó un buen centro desde la derecha y su remate de cabeza, tras un rebote, se fue al tiro de esquina.

35' ¡UFFFFF! Fraser sacó un terrible remate desde la derecha que por suerte Martínez sacó.

27' El juego se reanuda luego que la jugada del gol sea revisada por el VAR.

25' ¡GOOOOOOOOOOOOOL DE ARSENAL! Nketiah aprovecha una gran habilitación de Willock y definió a placer el 2-0 ante Bournemouth por la FA Cup.

22' Otra vez Pepe intentó un remate de media distancia que se pierde al saque de meta. Willock se molestó ya que pedía la pelota por la derecha cuando se encontraba solo.

19' ¡UFFFFF! Willock aguantó bien en el área rival, giró y sacó un tremendo remate que no fue gol tras la intervención de Travers.

17' Pepe consigue un tiro libre en el medio para Arsenal tras una fuerte falta.

14' Pepe desbordó por la derecha, enganchó y sacó un centro que fue rechazado por el primer central de Bournemouth.

12' Arsenal le baja al ritmo al partido y así evitar el ataque del local.

9' El juego se detiene por un duro golpe de la pelota contra el rostro de Guendouzi.

8' Mustafi rechaza sin dudarlo un pelotazo que buscaba a Fraser que se encontraba solo de cara al arco de Arsenal.

4' ¡GOOOOOOOOOL DE ARSENAL! Saka literalmente fusiló al portero rival y anotó el 1-0 sobre Bournemouth por la FA Cup.

¡Arranca el partido!

Arsenal: Martinez; Bellerin, Mustafi, Sokratis, Saka; Guendouzi, Xhaka; Pepe, Willock, Martinelli; Nketiah.

📋 Tonight's team news...



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @EddieNketiah9 leads the attack

🇧🇷 Gabriel Martinelli stays in the starting XI

🇫🇷 @MatteoGuendouzi also starts



🏆 #EmiratesFACup