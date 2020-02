Esposa de Kobe Bryant agradece homenaje a la leyenda de la NBA en el 'Derbi madrileño' [FOTO]

En el partido entre el Real Madrid vs. Atlético Madrid, el Santiago Bernbeú rindió un sentido homenaje a Kobe Brayant acompañado de un minuto de silencio por su pronta partida. Ante este hecho Vanessa Bryant, viuda del ex basquetbolista, no fue ajena y se tomó un tiempo en su luto para agradecer el tributo.

A través de su cuenta de twitter Vanessa agradeció la muestra de cariño hacia kobe con este mensaje: "Otro homenaje del mundo del fútbol hacia Kobe Bryant. Gracias Real Madrid y Atleti”, publicó en la famosa red social, que en pocos minutos recibió miles de comentarios de apoyo.

Yet another tribute from world soccer toward Kobe Bryant. 🙌 ➡️ thank you @realmadrid and @Atleti 💜💛 🙏🙏 pic.twitter.com/JdkAXIOJMd

Este no fue el único homenaje que le rindieron a Kobe Bryant, pues durante la semana ha recibido un sinfín de muestras de cariño, sin embargo, el más sentido fue el que le hizo los Lakers, su equipo de toda la vida, acompañada de las sentidas palabras de su discípulo y amigo, LeBron James.

"Miro al rededor del arena y todos estamos tristes y lo primero que debes de hacer cunado pasas por algo como esto es ir al hombro de algún familiar. Quiero continuar con su legado no solo en esta temporada, sino en todo el tiempo que me quede jugando al baloncesto" manifestó el jugador de los Lakers.

A una semana de su partida el mundo del deporte sigue conmocionado, pues no pueden creer la trágica manera en la que el Kobe perdió la vida. Se espera que en el Super Bwol que se realizará este domingo 02 de febrero, se le rinda otro sentido homenaje.

"Tonight we celebrate the kid that came here at 18, retired at 38 and became probably the best dad we've seen over the last three years.” pic.twitter.com/0sS7e91cuz