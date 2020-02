Tottenham vs Southampton EN VIVO por la cuarta ronda de la FA CUP

Tottenham vs Southampton EN VIVO fútbol inglés GRATIS ONLINE por la cuarta ronda de la FA CUP. El partido se disputará este miércoles 5 de febrero a las 2:45 (hora peruana) y será transmitido por la señal de ESPN para toda Latinoamérica. Podrás encontrar en la plataforma digital de Líbero todas las incidencias del 'match'.

Tottenham Hotspur y Southampton lucharán por tercera vez este año calendario cuando los Saints visiten el norte de Londres para supertición de la cuarta ronda de la Copa FA el miércoles por la noche. Las dos partes jugaron un empate 1-1 en el inicial del mes pasado y saben que la victoria en la repetición establecería una reunión de quinta ronda en casa para los luchadores de la Premier League, Norwich City.

Estas dos partes se han conocido bien en las últimas semanas, y hasta ahora, José Mourinho aún no ha superado a Ralph Hasenhuttl durante su reinado de Tottenham.

Una derrota de la Premier League en el día de año nuevo se hizo aún más dañina por el hecho de que Harry Kane y Moussa Sissoko sufrieron lesiones a largo plazo, mientras que la reunión de la Copa FA en St Mary's resultó en una repetición que ninguno de los gerentes hubiera querido.

Habiendo dicho eso, algunos de los jugadores de los Spurs pueden estar ansiosos por jugar nuevamente después de su victoria por 2-0 llena de acción sobre Manchester City el domingo, el tipo de resultado que alivia algo de la frustración de tener su descanso a mitad de temporada. interrumpido por este partido.

📖 Japhet is the cover star of tomorrow's matchday programme.



Pick up your copy online! 👇#THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 4, 2020

No hubo escasez de puntos de discusión en esa competencia, desde VAR hasta las payasadas de Mourinho, el gol de debut soñado de Steven Bergwijn , y al final, todos los Spurs pudieron cerrar la brecha en el cuarto lugar del Chelsea a cuatro puntos .

Aparentemente, la consistencia es todo lo que se necesita para que cualquiera de los perseguidores se agarre a la carrera de los cuatro mejores por el cuello, y el partido del miércoles le da a Tottenham la oportunidad de ganar juegos consecutivos en todas las competiciones por primera vez desde Mourinho comenzó su reinado con tres victorias sucesivas en noviembre.

Sin embargo, los Spurs han ganado cada uno de sus últimos tres juegos en casa y siete de nueve bajo Mourinho, con el Chelsea y el Liverpool como los únicos equipos visitantes que salieron a la cima en el Tottenham Hotspur Stadium desde su llegada.

El Tottenham también ha ganado cada uno de sus últimos siete partidos en casa de la Copa FA en una carrera que se extiende hasta 2016, aunque ninguno de ellos se ha enfrentado a la oposición de alto nivel.

La carrera entre los cuatro primeros en la Premier League sigue siendo la prioridad, por supuesto, pero el deseo de ver lo que ahora es un final de sequía de trofeos de 12 años, y una sequía de 29 años en esta competencia en particular, está creciendo con cada temporada que pasa.

La reputación de Mourinho de ganar platería es exactamente lo que le consiguió el trabajo, por lo que estará ansioso por agregar una segunda Copa FA a su propio recorrido personal, lo que significa que Southampton esperará que un equipo fuerte de Tottenham aparezca para este.

Los Saints también pueden darse el lujo de prestar toda su atención a esta competencia después de haber salido de problemas inmediatos de descenso en los últimos meses, subiendo hasta el puesto 13 en la tabla.

👑 MLT 👑#SaintsFC came from behind to win at #THFC back in 1️⃣9️⃣9️⃣4️⃣, courtesy of a @mattletiss7 double! 🤩 pic.twitter.com/H4kPc8cRAb — Southampton FC (@SouthamptonFC) February 4, 2020

Formaciones Tottenham vs Southampton

Tottenham: Gazzaniga; Aurier, Sanchez, Vertonghen, Sessegnon; Ndombele, Dier; Lamela, Fernandes, Son; Lucas.

Southampton: Gunn; Valery, Vestergaard, Bednarek, Bertrand; Boufal, Romeu, Hojbjerg, Redmond; Adams, Obafemi.

¿A qué hora juega Tottenham vs Southampton?

Tottenham vs Southampton EN VIVO ONLINE EN DIRECTO se enfrentan a las 2:45 p.m. / hora peruana y lo podrás seguir a través de Libero.pe.

Tottenham vs Southampton: horarios de todo el mundo

Perú: 2:45 p.m.

Argentina: 4:45 p.m.

Chile: 4:45 p.m.

Uruguay: 4:45 p.m.

Ecuador: 4:45 p.m.

Paraguay: 4:45 p.m.

Brasil: 5:45 p.m.

Colombia: 2:45 p.m.

Venezuela: 3:45 p.m.

Bolivia: 3:45 p.m.

Estados Unidos: 2:45 p.m.

España: 11:45 p.m.

España (Islas canarias): 10:45 p.m.

Italia: 11:45 p.m.

Ver Tottenham Southampton ONLINE

Tottenham vs Southampton por ESPN.

¿Qué canal transmite Tottenham vs Southampton?

El Tottenham vs Southampton EN VIVO por la Liga será transmitido EN DIRECTO vía la señal de ESPN desde las 2:45 p.m. / hora peruana.

Albania: SuperSport 3

Argelia: beIN Sports

Angola: DStv Now

Anguila: ESPN

Antigua y Barbuda: ESPN

Argentina: ESPN

Aruba: ESPN

Australia: Kayo Sports

Austria: DAZN

Bahamas: ESPN

Bahréin: beIN Sports

Barbados: ESPN

Belice: ESPN

Benín: SuperSport 3

Bermudas: ESPN

Bolivia: ESPN

Bosnia.Herzegovina: Sportklub

Botsuana: SuperSport 3

Brasil: DAZN

Islas Vírgenes Británicas: ESPN

Brunei: beIN Sports 2

Bulgaria: Play Diema

Burkina Faso: DStv Now

Burundi: SuperSport 3

Camboya: beIN Sports

Camerún: DStv Now

Canadá: Sportsnet Npw

Cape Verde: SuperSport 3

Islas Caimán: ESPN

República Centroafricana: SuperSport 3

Chad: SuperSport Maximo

Chile: ESPN

China: PPTV Sport

Colombia: ESPN

Comoras: SuperSport 3

Congo: SuperSport 3

Islas Cook: Sky Sport 7

Costa Rica: ESPN

Costa de Marfil: SuperSport

Cuba: ESPN

Chipre: Cytavision Sports 4

República Checa: Digi Sport 1

Dinamarca: Viaplay Denmark

Yibuti: SuperSport 3

Dominica: ESPN

Ecuador: ESPN

Egipto: beIN Sports

El Salvador: ESPN

Guinea Ecuatorial: SuperSport

Eritrea: DStv Now

Etiopía: SuperSport Maximo

Fiyi: Sky Sport 7

Finlandia: Viasat Football

Francia: beIN Sports

Gabón: SuperSport Maximo

Gambia: SuperSport 3

Alemania: DAZN

Ghana: SuperSport

Granada: ESPN

Guadalupe: ESPN

Guatemala: ESPN

Guinea: SuperSport 3

Guinea-Bissau: DStv Now

Haití: ESPN

Honduras: ESPN

Hungría: Spiler1

Islandia: Stoo 2 Sport

Indonesia: beIN Sports 2

Internacional: Spurs TV

Irán: beIN Sports

Iraq: beIN Sports

Irlanda: BBC Radio 5

Israel: Sport 1

Italia: DAZN

Jamaica: ESPN

Japón: DAZN

Jordania: beIN Sports

Kazajstán: Setanta

Kenia: SuperSport 3

Kiribati: Sky Sport

Corea del Sur: SPOTV

Kuwait: beIN Sports

Laos: beIN Sports

Líbano: beIN Sports

Lesoto: DStv Now

Liberia: DStv Now

Libia: beIN Sports

Macao: TDM Desporto

Macedonia: MaxTv Go

Madagascar: SuperSport Maximo

Malaui: SuperSport 3

Malasia: Astro Supersport 4

Malí: SuperSport

Malta: GO TV

Marshall Islands: Sky Sport beIN Sports

México: ESPN

Perú: ESPN

Puerto Rico: ESPN

Qatar: beIN Sorts

Panamá: ESPN

Paraguay: ESPN

Uruguay: ESPN

Sky Sports

Canal de México que transmitirá el partido del Tottenham vs Southampton.

Dónde ver Sky Sports EN VIVO Tottenham vs Southampton | Canales TV

Sky Sports 1: Canal 501 (SD) y Canal 1501 (HD).

Sky Sports 2: Canal 502 (SD) y Canal 1502 (HD).

Sky Sports 3: Canal 516 (SD) y Canal 1516 (HD).

Ver Tottenham vs Southampton EN DIRECTO ONLINE

El partido en España es transmitido por Movistar+.

Tottenham contra Southampton EN VIVO

Duelo programado por la FA CUP de Inglaterra.

Quién transmite Tottenham vs Southampton hoy

ESPN, Sky Sports y Movistar+.

Cómo ver Movistar LaLiga TV EN VIVO Tottenham vs Southampton por FA CUP 2020

En Movistar FA Cup encontraremos las emisiones de los partidos de FA Cup. En total habrá 11 canales; 1 principal y 10 multis de apoyo, que se irán usando dependiendo de la cantidad de emisiones simultáneas que haya. Los diales que ocuparán en fibra son el 46, 47, 48, 49, 176, 177, 178, 179, 180, 181 y 182. Siete de estos canales serán en HD para los clientes de TV por fibra

¿Dónde ver el Tottenham vs Southampton?

Ver Tottenham vs Southampton por Sky Sports, ESPN y Sky Sports.

Fútbol Libre DirecTV Sports

Programa de televisión en DirecTV Sports.

Tottenham vs Southampton hoy

Partido por la FA CUP

