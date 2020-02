Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY miércoles 5 de febrero de 2020

Partidos de hoy miércoles 5 de febrero, transmisión Fútbol EN VIVO. La agenda futbolística está emocionante HOY con encuentros en partidos de hoy Copa Libertadores Universitario vs Cerro Porteño The Strongest vs Tucumán Copa Sudamericana FA Cup Tottenham vs Southampton Liga MX Necaxa vs Monterrey Serie A Copa del Rey Liga 1 Francia ONLINE GRATIS.

PARTIDOS DE HOY 5 DE FEBRERO

08.00 horas Damac vs Al Adalh - Liga Arabia Saudita

10.25 horas Al Taawon vs Al Ittihad

12.20 horas Al Hilal vs Al Raed

12.30 horas Bayer Leverkusen vs Stuttgart - DFB Pokal Alemania

12.30 horas Verl vs Unión Berlín

14.45 horas Bayern Munich vs Hoffenheim

14.45 horas Saarbrucken vs Karlsruher

13.00 horas Brest vs Girondins - Liga 1 Francia

13.00 horas Lyon vs Amiens

13.00 horas Montpellier vs Metz

13.00 horas Nimes vs Dijon

13.00 horas Reims vs Niza

13.00 horas Toulouse vs Strasburgo

15.00 horas Saint Étienne vs Marsella

14.45 horas Tottenham vs Southampton - FA Cup

14.45 horas Lazio vs Verano - Serie A

15.00 horas Mirandés vs Villarreal - Copa del Rey

17.15 horas Cerro Largo vs Palestino - Copa Libertadores

17.15 horas Universitario vs Cerro Porteño

19.30 horas Guaraní vs Corinthians

19.30 horas The Strongest vs Atlético Tucumán

17.15 horas Fenix vs El Nacional - Copa Sudamericana

17.15 horas Mineros vs Sportivo Luqueño

19.30 horas Atlético Nacional vs Huracán

19.30 horas Vasco vs Oriente Petrolero

21.30 horas Necaxa vs Monterrey - Liga MX



COPA LIBERTADORES

La Copa Libertadores sigue en disputa, ahora en la segunda etapa de eliminación. El protagonismo se lo lleva Universitario con el duelo que tendrá ante Cerro Porteño en el Estadio Monumental desde las 5:15 p.m. (hora peruana). Los cremas legan entonados y motivados.



COPA SUDAMERICANA

La primera ronda de la Copa Sudamericana también ha iniciado, con los partidos de ida. Habrán partidos muy atractivos, como el que protagonizará el Atlético Nacional, en casa, ante Huracán de Argentina. Los verdolagas buscan un nuevo éxito a nivel internacional.



COPA DEL REY

La Copa del Rey continúa con sus cuartos de final. Villarreal, de la mano de Santi Cazorla, pretende una quinta victoria al hilo en todas las competencias, pero el Mirandés, club de la segunda división en España, saldrá en busca de dar la sorpresa.



COPA DE ALEMANIA

Los cuartos de final de la Copa de Alemania, en eliminación a partido único, tendrá grandes emociones. El Bayern Munich está en racha y más motivado tras recuperar la punta en la Bundesliga, pero no será fácil superar al Hoffenheim, protagonista en el tiempo reciente.



FA CUP INGLATERRA

Terminan los partidos de desempate en la FA Cup. El Tottenham de José Mourinho puede lograr el pase a los octavos de final si logra una victoria en casa ante el Southampton, equipo que ha elevado su nivel. Norwich City espera al ganador en la siguiente ronda.



LIGA ARABIA SAUDITA

La Liga de Arabia Saudita prosigue y entra en la Jornada 17, que tendrá la presencia peruana. André Carrillo comandará el ataque del Al Hilal ante Al Raed, con el objetivo de sumar una nueva victoria que los mantenga en lo más alto de la clasificación.



SERIE A DE ITALIA

La Serie A de Italia quedará pareja cuando Lazio reciba a Verona (9° con 30 puntos), por la jornada 17 que no disputaron. Los locales podrían superar al Inter de Milán (2° con 51 puntos) con un triunfo y subirse al segundo lugar. Actualmente tienen 49 unidades.



LIGA 1 FRANCIA

La fecha 23 de la Liga 1 de Francia sigue en disputa, con 7 partidos restantes. Miguel Trauco podría tener acción con el Saint Étienne cuando reciban al Marsella. La obligación es ganar para alejarse de la zona baja de la tabla, pues peligran con el descenso.



LIGA MX

En la Liga MX, Necaxa y Monterrey se pondrán al día por la fecha 1 que no disputaron. Los Rayados no han ganando en los tres duelos que disputaron previamente y la idea de repetir la corona se complica. En tanto, los rayos suman dos victorias y un empate.