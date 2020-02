Fernando Pacheco estuvo con Alisson, estrella de Liverpool, en partido de Fluminense [FOTO]

Fernando Pacheco ya se encuentra en Brasil, listo para ponerse a punto físicamente y hacer su debut oficial con la camiseta de Fluminense, su nuevo equipo. El habilidoso volante no se relaja y esta noche observó a sus compañeros en la Copa Sudamericana y se llevó una sorpresa.

El ex Sporting Cristal llegó a las tribunas del Estadio Maracaná para disfrutar del duelo ante Unión La Calera de Chile, a donde también llegó Alisson Becker, actual portero del poderoso Liverpool de la Premier League. El encuentro quedó para la historia con una foto.

La prensa de Brasil estaba al tanto de todos los movimientos que sucedían y habían captado el preciso instante en el que Fernando Pacheco esperaba a que el portero deje de atender a algunos hinchas para tomarse la fotografía. Y llegó el momento segundos después.

