Quique Setién: "¿Lionel Messi? Yo no soy el padre de nadie"

Con el tenso momento que vive el Barcelona a nivel institucional tras los comentarios que emitieron Éric Abidal y Lionel Messi, Quique Setién apareció para poner paños fríos al choque entre ambas figuras del club azulgrana, uno dentro y el otro fuera del campo.

"Messi tiene la experiencia y la capacidad para decidir sobre lo que tiene que hacer o no. Ya lo comenté cuando me preguntasteis por lo de Piqué, yo no soy el padre de nadie", declaró el estratega del Barza en la previa del duelo contra Athletic Bilbao.

Así mismo, el técnico español priorizó el desempeño de sus dirigidos sobre cualquier problema en la institución. "Esta situación no me afecta. Lo único que me interesa es darle a los jugadores las herramientas necesarias para desarrollar lo que tienen dentro. En todos los clubes del mundo hay problemas, pero hay cosas que no puedo controlar. A mí, habladme de fútbol. Todo lo demás no me ayuda, no me interesa".

Setién también consideró que los obstáculos que aparecen en su camino son una forma para fortalecerse. "¡Cómo me voy a arrepentir de venir aquí! Benditos problemas. A mí me empuja el viento del norte, que es muy fuerte, y no me caigo. Mi vida nunca ha sido fácil".

Además, el DT de los "culés" expresó su preocupación por Ousmane Dembélé, quien sufrió una rotura completa del tendón proximal del bíceps femoral del muslo derecho. "Me preocupa mucho lo de Dembélé. Es un chaval extraordinario que tenía muchas ganas de volver y ahora estará cinco o tres meses fuera".

Barcelona se enfrenta este jueves 6 de febrero contra el Athletic Bilbao por los cuartos de final de la Copa del Rey. Los azulgranas no logran superar al elenco vasco desde marzo del 2018, acumulando desde entonces dos empates y una derrota.