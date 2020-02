¡Paró a Mbappé! El peruano Percy Prado jugó los 90 minutos ante el PSG

El Nantes de Cristian Benavente y Percy Prado no pudo ante el PSG por la jornada 23 de Ligue 1. Sin embargo, los peruanos antes mencionados contaron con minutos de juego, cosa que es importante para su mejoría y poder llegar a la selección.

Mientras que Cristian Benavente jugó los últimos minutos del encuentro, Percy Prado arrancó de titular y estuvo los 90’ en cancha. El lateral peruano alternó partidos entre la filial y el primer equipo, hasta que finalmente logró comenzar como titular y nada más ni nada menos que ante el PSG.

“Quedé a gusto. No tenía nada que perder y mucho que ganar contra un equipo como el PSG. Creo que lo hice bien”, expresó el futbolista a un medio francés.

📷 La première titularisation de Percy Prado en images.



🇵🇪 Primar como titular 👏 pic.twitter.com/1r0sscIzcY — FC Nantes (@FCNantes) February 5, 2020

Hay que recordar que Dennis Appiah, quien normalmente juega de titular en esa posición, había regresado lesionado del partido ante el Rennes, por lo que el defensa peruano ya se las ‘olía’ que arrancaría ante el PSG.

“El lunes en el entrenamiento ya sabía que sería titular. Lo sospeché un poco porque volvimos de jugar contra Rennes y Dennis resultó herido. Pero lo tomé con calma, me sentí bien, no me estresé. Te da fuerzas jugar en casa”, agregó el peruano, quien también aseguró que Mbappé no lo habia superado.

De esta forma el lateral espera seguir sumando minutos con el Nantes y llegar a ser llamado por Ricardo Gareca para las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022.