Exdelantero del Real Madrid, Tottenham y Manchester City, cerca de llegar a un grande de Sudamérica [FOTO]

Podría ser el fichaje de la temporada en el fútbol sudamericano. En las últimas horas, distintos medios paraguayos han sacado la información de que un experimentado delantero africano, que ha paseado su fútbol por varios clubes importantes de Europa, podría recalar en el Olimpia.

Resulta que el ‘decano’ quiere hacer el fichaje del año en Sudamérica y, además, ser un firme candidato a ganar la Copa Libertadores 2020. Para ello, quiere armar una dupla letal al buscar a un socio que acompañe arriba al inacabable Roque Santa Cruz.

Se trata de nada menos que de Adebayor. El futbolista de 35 años se encuentra en calidad de libre tras militar en el Kayserispor de Turquía y ya tendría incluso la oferta formal para que firme por todo el 2020 por el Olimpia.

El exdelantero de equipos como Real Madrid, Tottenham, Manchester City, entre otros, no vería mal esta opción. Un punto a su favor es que se reencontraría con su excompañero y amigo Roque Santa Cruz, con quien coincidió en los ‘citizens’.

Además, el togolés sabe que el retiro comienza a acercarse y buscaría, en los últimos años de su carrera, experimentar en el fútbol sudamericano, considerado uno de los mejores junto al europeo.

Cabe mencionar que, en su último club, Adebayor jugó ocho encuentros marcando dos goles. Su mejor temporada fue cuando militó en el 2007-2008 en el Arsenal, anotando en 24 ocasiones para que tiempo después, pase al Real Madrid.

Adebayor debutó en el 2001 con el Metz francés. Con su país disputó la Copa del Mundo 2006, así como cuatro ediciones de la Copa Africana de Naciones (2002, 2006, 2013, y 2017).

