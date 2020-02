Pep Guardiola sobre su continuidad en el City: "Si no le ganamos al Real Madrid, me despedirán"

Real Madrid y Manchester City se verán las caras por los octavos de final de la Champions League. Un partido importante para ambas escuadras que pelean por ganar la 'Orejona' para salvar la temporada.

A diferencia de Zidane, Pep Guardiola no la pasa bien en Inglaterra. El Manchester City perdió la brujula en la Premier League. Los cuestionamientos hacia el estratega no cesan y los medios extranjeros señalan que no continuará en el banquillo de los ciudadanos.

Pep fue claro y reconoció que su futuro depende del duelo ante los blancos. "Si no ganamos al Real Madrid, vendrán el propietario o el director deportivo y me dirán: "No es suficiente, queremos la Champions League" y me despedirán y yo les diré: "De acuerdo, gracias, ha sido un placer", señaló.

El estratega explicó que no es el mejor entrenador del mundo. Guardiola indicó que si dirige un equipo que no cuente con buenos jugadores no podrá sumar puntos.

" Nunca me he sentido el mejor, ni siquiera cuando gané los seis títulos seguidos y el triplete con el Barca. Gané porque tenía jugadores extraordinarios, pero hay entrenadores fantásticos que no tienen estos jugadores y no entrenan en grandes clubs. Soy un buen entrenador, pero no el mejor. Dame un equipo que no sea el Manchester City y no ganaré", señaló.

Juventus quiere contratar a Pep Guardiola

Los italianos, aún no convencidos completamente del trabajo de Maurizio Sarri, alistan un cheque en blanco para contratar a Pep Guardiola y convertirlo en el timonel de un poderoso equipo destinado a ganarlo todo. Económicamente es posible, solamente quedaría convencer a las demás partes.

Mourinho le copia el look a 'Pep' Guardiola y se hace viral en redes

Pep Mourinho es el apodo que le han puesto al técnico del Tottenham, luego de que decidiera afeitarse la cabeza y quedar con el mismo 'peinado' de Pep Guardiola. Los miles de seguidores con los que cuenta el portugués se percataron del parecido y no evitaron en hacer hilarantes burlas al respecto.