Dueño del Leganés sobre interés del Barcelona: "No negociaremos la cláusula de Braithwaite"

Tras el permiso que recibió por parte de La Liga para incorporar un nuevo jugador a su plantel, el Barcelona habría puesto su mira en Martin Braithwaite, jugador del Leganés, para sumarse a la filas del cuadro catalán.

Ante esta noticia, el presidente de los "Pepineros" aseguró que el costo del delantero danés no cambiará. "No sé si vendrá alguien de Barcelona. El jugador tiene día libre y no hemos hablado con él. Entiendo que Braithwaite se vaya al Barça, yo también lo haría. Eso sí, aquí no vamos a negociar nada. La cláusula o se queda en el Leganés", declaró Felipe Moreno en conferencia de prensa.

Así mismo, la cabeza del Leganés reconoció que hubo un acercamiento entre el conjunto azulgrana y el jugador. "hicieron una toma de contacto, llamaron y contemplaban esta situación, al igual que otras", señaló.

Moreno también se mostró sorprendido por la libertad de los "culés" en adquirir jugadores en actividad. "Puedo entender que el Barça haga esto si lo recoge la ley, pero pensaba que no podían fichar a uno activo y sí a un jugador en paro".

PUEDES VER: Los jugadores que Gareca tiene en mente para el Perú vs Paraguay

Además, el directivo "pepinero" siente que esta posible baja afectaría aún más la situación crítica que vive el club en La Liga. "La verdad es que estamos muy preocupados. Después de lo que nos pasó con En-Nesyri, mantener la categoría se nos complica cada día más. En estas horas se sabrá qué es lo que ocurre, si sí o si no".

Actualmente, el Leganés se ubica en el penúltimo lugar de la Liga Santander con 19 puntos y en zona de descenso. Por otro lado, Barcelona se encuentra en plena disputa por el liderazgo del torneo español, a 1 punto del Real Madrid.