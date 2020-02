Barcelona SC vs Cerro Porteño [EN VIVO vía FOX Sports]: partidazo por la tercera fase de la Copa Libertadores

FOX Sports EN VIVO Barcelona SC vs Cerro Porteño ONLINE por la Copa Libertadores | Ambos equipos se enfrentan en el Estadio Monumental Isidro Romero a partir de las 19:30 p.m. (hora peruana), por el choque de la tercera fase del torneo más importante del continente.

Barcelona quiere seguir avanzado en la Copa Libertadores y ahora buscará una victoria ante el conjunto paraguayo de Cerro Porteño. Los ecuatorianos llegan a la tercera fase luego de un tedioso recorrido en el que primero eliminaron a Progreso y posteriormente en la segunda fase a Sporting Cristal .

A pesar de estar avanzando en el torneo internacional, los 'canarios' no tuvieron un buen inicio en la liga ecuatoriana, ya que empataron sin goles ante Técnico Universitario y sufrieron la expulsión de Anthony Bedoya que será una gran baja para el duelo ante Cerro.

Por otro lado, Cerro Porteño que llega de dejar en el camino a Universitario de Deportes, por un marcado total muy ajustado, reconoce que el partido no será fácil: "Este será un partido mucho más difícil por el nivel del rival”, así lo dijo el propio técnico del equipo, Fabián ‘Toro'’ Bustos.

El equipo paraguayo sufrirá algunas bajas, como la del mediocampista Julio Dos Santos y la de Claudio Aquino, ambos por presentar algunas molestias físicas ocasionadas en último partido que disputaron por la liga nacional, a ellos se le suma la ausencia de los volantes Alan Rodríguez, Fredy Vera y el defensa Marcos Acosta, afectados por una gripe fuerte.

🎞️ #HistóricoBSC



En 1996 vivimos una nueva gesta inolvidable sobre #CerroPorteño 🇵🇾



Hincha #AmarilloDeVerdad no te pierdas hoy otra gloriosa noche copera en el Monumental 🏟️ #LibertadoresBSC 🏆 | #APuntaDeGarraYFe 🙌 pic.twitter.com/vCJc8N4CAV — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) February 19, 2020

Barcelona vs. Cerro Porteño EN VIVO | Alineaciones probables

Barcelona: Burrai; Velasco, Aimar, Riveros, Pineida; Piñatares, Márquez, Martínez, Martínez; Díaz y Alvez.

Cerro Porteño: Muñoz; Cáceres, Cáceres, Patiño, Arzamendia; Villasanti, Aguilar, Cardozo, Carrizo; Ruiz y Haedo.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Cerro Porteño?

Perú: 7.30 p.m.

México (Centro): 6.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.30 p.m.

México (Noroeste): 4.30 p.m.

Ecuador: 7.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 4.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.30 p.m.

Colombia: 7.30 p.m.

Argentina: 9.30 p.m.

España: 1.30 a.m. (al día siguiente)

España (Islas Canarias): 12.30 a.m. (al día siguiente)

Uruguay: 9.30 p.m.

Paraguay: 9.30 p.m.

Chile: 8.30 p.m.

Brasil: 9.30 p.m.

Bolivia: 8.30 p.m.

Venezuela: 8.30 p.m.

Canadá: 7.30 p.m.

Costa Rica: 6.30 p.m.

Guatemala: 6.30 p.m.

Honduras: 6.30 p.m.

El Salvador: 6.30 p.m.

Puerto Rico: 8.30 p.m.

República Dominicana: 8.30 p.m.

Panamá: 7.30 p.m.

Italia: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Francia: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Alemania: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Portugal: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Holanda: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Inglaterra: 12.30 a.m. (al día siguiente)

¿En qué canales ver Barcelona vs. Cerro Porteño EN VIVO por la Copa Libertadores?

Argentina: FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Bolivia: FOX Sports 2 Cono Sur

Brasil: SporTV

Canadá: beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada

Chile: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Colombia: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Ecuador: FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Egipto: beIN Sports HD 3

Internacional: Facebook Live

Paraguay: FOX Sports 2 Cono Sur

Perú: FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Estados Unidos: beIN SPORTS, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Dónde ver FOX Sports EN VIVO Barcelona vs. Cerro Porteño | Guía canales TV

DirecTV Perú: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 605 (SD) y Canal 1605 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Chile: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 606 (SD).

DirecTV Colombia: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 501 (SD) y Canal 744 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 204 (HD).

Movistar TV Colombia: Canal 204 (HD).

Claro TV Perú: Canal 61 (SD) y Canal 520 (HD).

Cable Perú: Canal 30.

Best Cable: Canal 66.

Cable Arequipa: Canal 65.

Movistar Play

Partido de Sporting Cristal y Barcelona SC solo está disponible por Facebook Watch y FOX Play.

Aplicaciones para ver Facebook Watch Barcelona SC vs Cerro Porteño

En cualquier dispositivo móvil, incluidas las tablets, en las apps de Facebook para Android e iOS con las actualizaciones más recientes.

En la computadora de escritorio, las transmisiones estarán disponibles para Chrome, Firefox y Opera en sus versiones más recientes.

¿Dónde ver Facebook Watch Barcelona vs Cerro Porteño en la computadora?

1) Ingresar a www.facebook.com

2) Buscar y hacer clic en el ícono "Watch", ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla, o ingresar directamente a www.facebook.com/watch

3) Buscar y seguir la página Conmebol Libertadores.

Facebook Watch Barcelona vs Cerro Porteño

1) Ingrese a www.facebook.com.

2) Complete sus datos: su nombre, correo electrónico o teléfono móvil, clave, fecha de nacimiento y género.

3) Haga clic en Crear una Cuenta.

4) Para finalizar la creación da su cuenta, usted necesita confirmar su correo electrónico o teléfono móvil

5) Aclaración: hay que tener al menos 13 años para crear una cuenta en Facebook.