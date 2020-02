Pep Guardiola y su demoledora respuesta al Barcelona: "Que no hablen demasiado alto..."

A la espera de la apelación ante y la respuesta del TAS, el Manchester City se quedará sin jugar en Europa por dos años, además de tener que pagar una multa de 30 millones de euros por incumplir el Fair Play Financiero.

La dura sanción provocó una ola de rumores y uno de los más extendidos fue el posible éxodo de figuras ante la imposibilidad de jugar la Champions League, con Pep Guardiola como otro de los acusados en abandonar el barco rimense.

Ahora bien, el entrenador del Manchester City no se quedó callado tras la sanción de la FIFA y no dejó ningún tema al azar: su permanencia en el club, la de sus dirigidos y la respuesta a la directiva del Barcelona por felicitar a la UEFA por la sanción impuesta al club inglés.

"Al principio (la sanción) fue un impacto, pasadas las horas te das cuenta de que no es algo que podamos controlar. Apoyamos al club al cien por cien, lo que tenemos que hacer es centraros en nuestros partidos", afirmó Guardiola en declaraciones a Sky Sports.

Ahora bien, el técnico español aclaró que no piensa que la sanción afecta a los jugadores del Manchester City y motive su posible salida. "Son excepcionales profesionales", afirmó.

Leyenda como jugador y como técnico del Barcelona, Pep Guardiola no se mordió la lengua para responder a la directiva y principalmente Emili Rousaud, vicepresidente del club. que mostraron su firme apoyo a la UEFA por la sanción al Manchester City debido a su incumplimiento del Fair Play Financiero.

"Si Barcelona está contento porque estamos suspendidos, le diría al presidente que apelaremos. Creemos que tenemos razón, vamos a apelar, pero mi consejo al Barcelona es que no hable demasiado alto porque a veces todos están involucrados en estas situaciones".

Con la Juventus al acecho, el entrenador del Manchester City reafirmó su compromiso con el club inglés y aseguró que piensa a quedarse a pelear, tal cual los dirigentes 'citizens', para que les rebajen la sanción impuesta por la UEFA.

"Si no me despiden, estaré aquí. Me encanta este club. Me gusta estar aquí. Este es mi club y estaré aquí. Hacemos un llamamiento. Cuando alguien cree que tiene razón, tiene que pelear. El club tiene que pelear y confío en el club al 100% de lo que han hecho y me han explicado. Esta situación (por la sanción) no está terminada y hasta que no se resuelva tienes que jugar y jugar y eso es lo que va a suceder", sentenció Guardiola.