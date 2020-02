Alexander Callens anotó golazo con el New York City en la Concachampions [VIDEO]

Alexander Callens es una de las cartas que puede utilizar Ricardo Gareca para los partidos que se avecinan en la Selección Peruana y el defensa mantiene continuidad con la camiseta del New York City de la MLS. Esta tarde hizo su aparición oficial en la temporada.

No se trató de algún partido en la Major League Soccer, sino de un torneo internacional, nada menos que la Concachampions, el torneo más importante de la región en la que se desempeña. Una acción de balón parado fue bien aprovechado por el zaguero central.

El encuentro era de total dominio para los 'ciudadanos', pues vencían 3-1 a San Carlos de Costa Rica, con un triplete de Heber. A pesar de ello, New York City no frenó con sus ataques y así estiraron la ventaja a los 61'. Un tiro libre desde la banda izquierda fue ejecutado de gran forma.

Alexandru Mitrita, el habilidoso rumano, mandó el balón a la altura del poste izquierdo del portero Patrick Pemberton, que no supo su salir a cortar y esa duda le costó caro. Alexander Callens se mandó con todo en busca del balón y no queria irse sin el premio mayor.

Alexander Callens se lanzó con todo y empujó el balón con potencia, al fondo de la red, decretando el 4-1 parcial a favor del New York City. El resultado momentáneo es más que favorable, porque están de visita y superar los octavos de la Concachampions es factible.

La temporada 2020 es la cuarta campaña del ex Sport Boys con la camiseta del New York City, siempre jugando como titular y todo indica que en esta mantendrá la continuidad. En el 2019, Alexander Callens jugó 25 partidos, todos desde el arranque y nunca salió.

4-1 for @NYCFC now! Alexander Callens with a great finish! | #SCCL2020 #ASCvNYC pic.twitter.com/eLTSNd3sXV