Exjugador de Barcelona sobre Busquets: "Es como si jugara mi padre"

La reciente igualdad del Barcelona por 1-1 con el Napoli por los octavos de final de la Champions League mostró una de las peores versiones de los azulgranas en mucho tiempo, siendo objeto de críticas por el accionar del plantel en el Estadio San Paolo.

Dentro de todos los jugadores del cuadro catalán, uno de los que no escapó a los comentarios negativos fue Sergio Busquets, quien fue premiado como el mejor jugador del encuentro. Esta vez fue el turno de un ex jugador del Barza en cargar contra el volante español.

Christophe Dugarry, ex jugador del Barcelona de 1997 a 1998, no dudó en reclamar la velocidad que mostró el "5" de los "culés" ante los "azzurris". "Es como si estuviera jugando mi padre. El partido fue repugnante", declaró el ex futbolista francés en 'RMC Sport'.

Busquets no solo tuvo una entrada muy agresiva contra Dries Mertens, quien tuvo que retirarse del campo por lesión, sino también recibió una tarjeta amarilla que le impide disputar el partido de vuelta por la Liga de Campeones.

Anteriormente, Dugarry había criticado a los azulgranas por caer eliminados de la Copa del Rey ante el Athletic de Bilbao por 1-0. El exfutbolista francés indicó que los "culés" eran "un club de payasos y sin clase".

Barcelona deberá replantear su esquema de cara al duelo de vuelta por la Champions, que se llevará a cabo el miércoles 18 de marzo en el Camp Nou. Así mismo, Lionel Messi y compañía disputarán este domingo el Superclásico de España por La Liga.