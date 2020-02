Antoine Griezmann sorprendió al contar la relación que lleva con Lionel Messi

Antoine Griezmann viene obteniendo una adaptación en Barcelona luego e ser criticado en los primeros meses de su participación en el cuadro "azulgrana". El francés explicó que sabía que primero debía tener un tiempo para conocer a sus compañeros.



Aunque el ex Atlético Madrid todavía no encontró en Barcelona el nivel que tuvo hace unos meses cuando estuco en el equipo del "Cholo Simeone y en España hablan de que no logra asociarse con Lionel Messi. El francés se refirió al tema luego del empate ante Napoli por 1-1, partido en el que convirtió el único tanto del equipo catalán, y aseguró que por momentos es “complicado” poder encontrarse con el argentino.

El atacante no dudó en explicar los roles que tienen cada uno dentro del campo de juego y aseguró que trata de asociarse cando se encuentran en el mediocampo para crear peligro sobre el arco rival.

"Él está a la derecha, yo más a la izquierda. Es bastante complicado encontrarte con él y que me vea”, reconoció Griezmann luego del encuentro en el San Paolo. “Cuando jugamos en el medio, tratamos de hacer uno-dos, trato de hacer pases en profundidad ya que es mi trabajo en el Barça", explicó el delantero francés en diálogo con RMC.

Por último aplacó las críticas de los hinchas. “Intento adaptarme al equipo. Sabía que al venir aquí, iba a tomarme el tiempo para adaptarme. Es un trabajo diferente, pero es importante para mí ayudar a los compañeros de equipo", concluyó.

EL DATO

Antoine Griezmann lleva en total 16 goles desde que llegó a Barcelona a mediados de la pasada temporada.